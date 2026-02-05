月のお小遣い3万円台でも大丈夫 安く始めるデュアルディスプレー環境

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

デュアルディスプレーは「もう1枚足す」だけで世界が変わる

　SBI新生銀行の2024年調査によると、男性会社員の毎月のお小遣いの平均は、39,081円だそうです。まあ、ギリ4万円……でも「4万円」って言い切るのもなあ。「3万円台」と考えることにしてみましょう。

　家賃や通信費、ちょっとした交際費を考えると、ここからPC環境に大きな投資をするのは正直ハードルが高いかも。

　それでも「作業効率を上げたい」「デュアルディスプレーに憧れる」という気持ちは捨てきれないなら、ViewSonicの「VA220-H」を軸に、無理のないデュアルディスプレー環境を考えてみましょう。

 

月3万円台のお小遣いでも現実的な選択肢がある

　デュアルディスプレーというと、「高価なモニターを2枚並べるもの」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし実際には、すでに使っているディスプレーやノートPCに“もう1枚”を足すだけで、作業環境は大きく変わります。

　VA220-Hは21.5型のフルHDディスプレー。価格は11,192円で、Amazonから購入できます。手を伸ばしやすい価格帯に収まっています。

　VAパネルを採用しているためコントラストが高く、文字や画面のメリハリはしっかりしています。Webブラウジングや資料作成、チャットツールの常時表示といった用途であれば、不満を感じる場面はほとんどないでしょう。

　最大100Hzのリフレッシュレートに対応している点も見逃せません。最新のゲーミング用途を想定したものではないものの、一般的な60Hzのディスプレーと比べると、スクロール時の表示はなめらかです。日常的にPCを使う時間が長い人ほど、この差は効いてくるはず。

　デュアルディスプレー環境の最大のメリットは、やはり作業効率の向上。メイン画面で原稿や資料を作り、サブ画面で調べ物やチャットを開いておく。あるいは片方で作業をしながら、もう片方で動画や配信を流す。こうした使い方が自然にできるようになると、「もう1枚あるだけで、こんなに違うのか」と実感するはずです。

　「VA220-H」はベゼルが比較的スリムなため、2枚並べても圧迫感が少なく、デュアル環境への入り口としてちょうどいい存在です。

安さだけじゃない、長く使える「VA220-H」という答え

　もちろん、割り切りが必要な部分もあります。内蔵スピーカーは非搭載なので、音を出したい場合は外部スピーカーやヘッドホンが必要です。

　また、色精度を厳密に求めるクリエイティブ用途や、高フレームレートが必須の競技系ゲームには向いていません。ただし、「お小遣いの範囲で、日常作業を快適にしたい」という目的であれば、これらは大きな欠点にはならないでしょう。

　限られた予算の中で、生活を圧迫せずにPC環境をアップグレードする。その選択肢として、「VA220-H」を1枚追加するという判断はかなり現実的。

　デュアルディスプレーに興味はあるけれど、これまで一歩踏み出せなかった人にとって、「VA220-H」は「試してみる価値のある1台」と言えそうです。

 

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

■関連サイト

ViewSonic トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
09月
10月
12月
2023年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
03月
08月
09月
10月
11月
2019年
03月
06月
07月
12月
2018年
04月
11月
12月
2016年
06月