月のお小遣い3万円台でも大丈夫 安く始めるデュアルディスプレー環境

デュアルディスプレーは「もう1枚足す」だけで世界が変わる

SBI新生銀行の2024年調査によると、男性会社員の毎月のお小遣いの平均は、39,081円だそうです。まあ、ギリ4万円……でも「4万円」って言い切るのもなあ。「3万円台」と考えることにしてみましょう。

家賃や通信費、ちょっとした交際費を考えると、ここからPC環境に大きな投資をするのは正直ハードルが高いかも。

それでも「作業効率を上げたい」「デュアルディスプレーに憧れる」という気持ちは捨てきれないなら、ViewSonicの「VA220-H」を軸に、無理のないデュアルディスプレー環境を考えてみましょう。

月3万円台のお小遣いでも現実的な選択肢がある

デュアルディスプレーというと、「高価なモニターを2枚並べるもの」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし実際には、すでに使っているディスプレーやノートPCに“もう1枚”を足すだけで、作業環境は大きく変わります。

VA220-Hは21.5型のフルHDディスプレー。価格は11,192円で、Amazonから購入できます。手を伸ばしやすい価格帯に収まっています。

VAパネルを採用しているためコントラストが高く、文字や画面のメリハリはしっかりしています。Webブラウジングや資料作成、チャットツールの常時表示といった用途であれば、不満を感じる場面はほとんどないでしょう。

最大100Hzのリフレッシュレートに対応している点も見逃せません。最新のゲーミング用途を想定したものではないものの、一般的な60Hzのディスプレーと比べると、スクロール時の表示はなめらかです。日常的にPCを使う時間が長い人ほど、この差は効いてくるはず。

デュアルディスプレー環境の最大のメリットは、やはり作業効率の向上。メイン画面で原稿や資料を作り、サブ画面で調べ物やチャットを開いておく。あるいは片方で作業をしながら、もう片方で動画や配信を流す。こうした使い方が自然にできるようになると、「もう1枚あるだけで、こんなに違うのか」と実感するはずです。

「VA220-H」はベゼルが比較的スリムなため、2枚並べても圧迫感が少なく、デュアル環境への入り口としてちょうどいい存在です。

もちろん、割り切りが必要な部分もあります。内蔵スピーカーは非搭載なので、音を出したい場合は外部スピーカーやヘッドホンが必要です。

また、色精度を厳密に求めるクリエイティブ用途や、高フレームレートが必須の競技系ゲームには向いていません。ただし、「お小遣いの範囲で、日常作業を快適にしたい」という目的であれば、これらは大きな欠点にはならないでしょう。

限られた予算の中で、生活を圧迫せずにPC環境をアップグレードする。その選択肢として、「VA220-H」を1枚追加するという判断はかなり現実的。

デュアルディスプレーに興味はあるけれど、これまで一歩踏み出せなかった人にとって、「VA220-H」は「試してみる価値のある1台」と言えそうです。

