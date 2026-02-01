【2026年提出】確定申告「クレジットカード支払い」は利用日？ それとも引き落とし日？

業務で必要なモノを購入するなど、個人事業主やフリーランサーもなにかと使うことが多いクレジットカード。利用した代金が翌月や翌々月にまとめて金融機関の口座から引き落とされるため、会計処理をどうしらいいのか不安になりますね。

はたして、クレジットカード支払いの会計処理は、「利用した時」もしくは「引き落とし時」のどちらが正しいのでしょうか？

答え：記帳は原則、発生主義ですること！

クレジットカードを使用して支払いをした場合には、カード会社が発行した支払明細だけでなく、カード利用時に発行された利用明細も保管しておきます。

帳簿への記帳は、原則、発生主義でしなければならないため、クレジットカードの利用代金の引き落とし時ではなく、「商品の購入日の日付」で費用処理をしましょう。

この場合、クレジットカードの利用時には「未払金」などの科目を使って処理します。また、別途引き落とし時の仕訳が必要です。

ちなみに、確定申告ソフトを利用すれば、記入が大変な確定申告書を簡単かつ手軽に作成できます。計算ミスや控除間違いなども防げるのでお試しください。