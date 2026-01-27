5分で読める、アスキー宇宙ニュース 第11回
2027年にも、米宇宙開発局向けに提供開始
増え続ける「宇宙のごみ」を回収するサービスが登場
2026年01月27日 12時00分更新
長年の課題、宇宙ゴミの増加
地球低軌道には、人工衛星が数多く飛び回っている。これらは通信や観測を担う、私たちの生活に欠かせない存在だ。
その一方で、役目を終えた衛星や破片が「宇宙ゴミ（スペースデブリ）」として残り続けしまうことは、長年、課題視されてきた。宇宙ゴミが運用中の人工衛星に衝突すれば、通信障害などの深刻な問題が発生する恐れもある。
こうした中、米国の宇宙スタートアップStarfish Spaceは1月21日、米宇宙開発局（Space Development Agency）向けに、運用終了後の衛星を回収し、処分するサービスを提供すると発表した。
Starfish Spaceは「Otter（オッター）」と呼ばれる宇宙機を打ち上げ、運用する。Otterは低軌道で衛星に接近し、捕獲した上で、軌道を下げて大気圏へ再突入させることで安全に処分する仕組みだという。
また同社は、すでに軌道上にある衛星と、今後打ち上げられる衛星の双方に対応できる点も、Otterの特徴として挙げている。
「打ち上げること」に注目が集まりがちな宇宙開発だが、「どう終わらせるか」に着目したサービスの登場。宇宙開発も、地上の産業と同じように、維持・管理・廃棄までのサイクルを前提とした産業に変わっていくのかもしれない。
なお今回のミッションにおける打ち上げは、2027年の予定だ。
この連載の記事
-
第10回
TECH人類、54年ぶりに「月」を目指す。NASA「アルテミス2」が打ち上げ準備へ
-
第9回
TECHインドISRO、スマホと直接つながる超大型衛星の打ち上げに成功
-
第8回
TECHどんな人物？ 新NASA長官、ジャレッド・アイザックマン氏
-
第7回
TECHJAXA、H3ロケット8号機の打ち上げに失敗 なぜ？ 原因は？
-
第6回
TECH太陽系の外から来た彗星「3I/ATLAS」が、19日にも地球に接近
-
第5回
TECHNASAが新画像を公開、彗星「3I/ATLAS」が青く輝きながら太陽系を横断中
-
第4回
TECH「生き物の材料」は宇宙起源かも。小惑星ベヌーから“生命の糖”を初検出
-
第3回
TECH“宇宙最大のナゾ”のひとつ「暗黒物質」って、なに？
-
第2回
TECH宇宙から“畑の生い茂る様子”さえ見える。SAR衛星とは、どんな人工衛星なのか？
-
第1回
TECH宇宙から見た“日本の姿”がくっきり！ 人工衛星「ヤチホコ-Ⅰ」による撮影画像がすごい。
- この連載の一覧へ