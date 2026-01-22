5分で読める、アスキー宇宙ニュース 第10回
4人の宇宙飛行士を乗せて月の周りを回る
人類、54年ぶりに「月」を目指す。NASA「アルテミス2」が打ち上げ準備へ
2026年01月22日 10時00分更新
人類、再び月へ
有人宇宙船ミッション「アルテミス2」が、ケネディ宇宙センターの発射台に移送され、打ち上げ準備が本格化している。
NASAは近日にも最終テストを行い、早ければ2月上旬にも打ち上げが実施される予定だ。
月面への着陸は予定されていないが、有人宇宙船の月周回としては1972年のアポロ17号以来54年ぶりで、次の有人月面着陸に向けた最初のステップになると期待されている。
NASAによる「アルテミス計画」の第2弾として実施されるもので、巨大ロケットSLSに搭載される宇宙船「Orion」は、4人の宇宙飛行士を乗せて月の周りを回る飛行を実施する計画。
Orionには、乗組員が安全に宇宙空間で過ごすための空気や水の管理、温度調整、航法や通信システムが搭載されている。これらのシステムを月周回環境でテストすることが今回のミッションとなる。
この連載の記事
-
第9回
TECHインドISRO、スマホと直接つながる超大型衛星の打ち上げに成功
-
第8回
TECHどんな人物？ 新NASA長官、ジャレッド・アイザックマン氏
-
第7回
TECHJAXA、H3ロケット8号機の打ち上げに失敗 なぜ？ 原因は？
-
第6回
TECH太陽系の外から来た彗星「3I/ATLAS」が、19日にも地球に接近
-
第5回
TECHNASAが新画像を公開、彗星「3I/ATLAS」が青く輝きながら太陽系を横断中
-
第4回
TECH「生き物の材料」は宇宙起源かも。小惑星ベヌーから“生命の糖”を初検出
-
第3回
TECH“宇宙最大のナゾ”のひとつ「暗黒物質」って、なに？
-
第2回
TECH宇宙から“畑の生い茂る様子”さえ見える。SAR衛星とは、どんな人工衛星なのか？
-
第1回
TECH宇宙から見た“日本の姿”がくっきり！ 人工衛星「ヤチホコ-Ⅰ」による撮影画像がすごい。
- この連載の一覧へ