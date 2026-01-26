うどん・天ぷら・カレーライスも食べ放題！ イオン系列の新業態、うれしい店舗拡大

イオングループのオリジン東秀は、「武蔵野うどん小麦晴れ」の新店舗となる「武蔵野うどん小麦晴れ 三郷鷹野店」を1月30日にオープンします。同ブランドの埼玉県内への出店は今回が初めて。

武蔵野うどん・天ぷら・ごはんが食べ放題！

「武蔵野うどん小麦晴れ」2号店

武蔵野うどん小麦晴れは、国産小麦を使用した武蔵野うどんを主軸に、天ぷらやごはんものを組み合わせて食べ放題で楽しめる新業態のうどん店です。



2025年8月に「国分寺並木町店」（東京都国分寺市）に1号店をオープンして、今回の「三郷鷹野店」（埼玉県三郷市）は2号店。



最大の特徴は“圧倒的なコストパフォーマンス”とうたう、ビュッフェスタイル。メインのうどんに加え、店内の専用カウンターに並ぶ天ぷら、かしわ飯やカレーなどのご飯ものが食べ放題で利用できます。さらに、うどんの「麺のおかわり」も注文できます。



利用料金は、平日968円～、土日祝1078円～。

メインであるうどんは、麺を毎日店内で製麺し、打ち立て・茹でたてで提供。一般的なうどんよりも太く、強いコシと噛みごたえがある“武蔵野うどん”です。

出汁を効かせたつけ汁に麺を浸して味わうつけ汁スタイルをはじめ、複数の食べ方が用意されているのもポイント。

うどんも天ぷらも好きなだけ楽しめる注目のお店

今後の出店にも期待

「武蔵野うどん小麦晴れ 三郷鷹野店」では、地域のファミリー層やビジネスパーソンが日常的に利用しやすい立地と空間づくりを意識しているといいい、席数は68席でテーブル席に加え、小上がり席やカウンター席も設けられています。また、31台分の駐車場を備えます。

うどんはもちろん、天ぷらやごはんものまで自由に組み合わせられるので、気分やお腹の具合に合わせて選べるのが魅力！ 話題の新業態がついに2号店の登場となりました。今後の出店にも期待したいです。



■武蔵野うどん小麦晴れ 三郷鷹野店

住所：埼玉県三郷市鷹野3-154

グランドオープン：1月30日

営業時間：11時～22時（ラストオーダー 21時）

定休日：不定休





※価格は税込み表記です。