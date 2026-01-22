クラフトボス「沼るショコララテ」が登場！ 1.5倍の甘うまさで沼る～

サントリー食品インターナショナルは1月27日より、「ご自愛バレンタイン」をテーマにした期間限定商品として、「クラフトボス 沼るショコララテ」と「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」を全国で発売します。

バレンタインシーズンに高まるチョコレート需要に向け、甘さやコクに特徴を持たせた2商品を展開します。

▲クラフトボス 沼るショコララテ 500ml 270円

「クラフトボス 沼るショコララテ」は、クラフトボスラテと比べ1.5倍というぜいたくな甘さが特長です。

ミルクチョコフレーバーとビターチョコフレーバーを組み合わせることで、豊かで複雑なチョコレートの風味を表現したといいます。

パッケージには「沼るショコラ」の文字を大きく配し、バレンタイン時期に甘い飲料を楽しむ提案を打ち出しています。

「沼る」とは、何かに夢中になって抜け出せないことを指し、本商品の“ハマるおいしさ”と背徳感を表しているとしています。

▲割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ 340ml 397円

「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」は、3種類のエスプレッソをブレンドし、コク深く雑味を抑えた味わいをコーヒー使用しています。

また、ミルキーなショコラとビターなショコラを組み合わせることで、服装的で贅沢な味わいとなっているそうです。

▲アレンジレシピ「ストロベリーダブルショコラ」

あわせて、両商品を使ったバレンタイン向けのアレンジレシピも紹介されています。電子レンジで温めたドリンクにホイップクリームやチョコレートを合わせるなど、チョコレート風味を重ねたアレンジが提案されています。

チョコレート欲が高まる季節に

バレンタインの時期に、ゆっくり甘い時間を楽しみたい人に向けたラインアップが登場します。

本商品向けに「いつも頑張る自分のために“ご自愛バレンタイン”」というテーマを打ち出しており、大人の休憩時間にぴったりのスイーツ系ドリンクとなっています。

気分転換やひと息つきたい場面で、季節感のある一杯を試してみては？

※価格は税込み表記です。