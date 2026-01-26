カルビ319円の激安！ランチお肉1.5倍も！ダブル“肉の日”リレーフェア開催中

焼肉レストラン「安楽亭」は、1月24日～2月9日までの17日間、全国の店舗（一部店舗を除く）で「W肉の日リレーフェア」を開催中です。

「カルビ半額」などお得なクーポンフェア！

2月9日まで開催中

1月29日と2月9日の2回の“肉の日”を軸に、定番焼肉の特別価格や大皿メニューの割引、ランチメニューの増量などを可能としたクーポンフェアです。



期間中はクーポン利用で、定番焼肉メニュー「ファミリーカルビ」「ファミリーロース」が特別価格になります。「ファミリーカルビ」は本体価格から半額の割引り率です。



あわせて、家族やグループでの利用を想定した盛り合わせ大皿メニューもクーポン利用で割引となり、シェアしても楽しめます。

■定番メニューが特別価格に

・ファミリーカルビ 通常638円→319円

・ファミリーロース 通常759円→429円

■大皿盛り合わせが税込550円引き

・人気盛（360g） 通常3828円→3278円

・黒毛和牛カルビ＆ロース（300g） 通常6358円→5808円



また、ランチタイムには、対象メニューの肉の量がクーポン利用で通常の1.5倍に。価格は据え置きで、クーポンを利用することで肉が80gから120gに増量されます。ご飯とスープはおかわり無料です。



■ランチタイムはお肉1.5倍

・ザ・定番 ファミリーカルビランチ 1188円

・ザ・定番 豚カルビランチ 1078円

・ザ・定番 豚肩ロースランチ 1023円

公式サイトのクーポンページはコチラ。



フェア商品の適用には、注文時に卓上のタブレットで公式サイトに記載の「クーポン番号」を入力するか、スタッフへクーポン画面を提示する必要があります。



なお、フェアのクーポンは他のクーポンとの併用可です。ただし、クーポンはひとりにつき計2点までの利用が上限となります。



■W肉の日リレーフェア

開催期間：1月24日〜2月9日

対象店舗：全国の安楽亭店舗（コスモス店・ぼたん店は除く）

肉の日が2回やってくる！

2回の肉の日を含む長期間のフェアが開催中です。ランチとディナーで異なる内容が用意されているので、どの時間帯に行ってもおトクに楽しめるのがうれしいですね。

家族や友人と、足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。