海老・たら・白子！冬の贅沢天丼、ご飯おかわり無料の定食も

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は1月22日より、「鱈（たら）と白子フェア」を期間限定で開催します。

ホクホク鱈と白子を組み合わせた一杯

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は関西を中心に展開する天丼チェーン。



今回のフェアでは、冬に旬を迎える鱈と白子を使った天丼や定食をそろえ、季節感のあるメニューを展開します。北海道産の鱈を大葉で巻き、ゆず味噌を添えてさっぱり仕上げた鱈の天ぷらが登場。

▲たらと白子の冬天丼 1090円

「たらと白子の冬天丼」は、鱈を大葉で巻いた天ぷらに、白子、春菊と玉ねぎのかき揚げ、海老、なす、カボチャを盛り付けた一杯です。旬の鱈と白子を中心に、冬の天丼として構成されています。

▲海老・たら・白子の贅沢天丼 1390円

海老・たら・白子の贅沢天丼は、たらと白子の冬天丼に、海老と白子をそれぞれ1個ずつ増量したメニューです。白子は2個入りとなり、濃厚でクリーミーな白子を贅沢に味わえます。

ご飯おかわり無料の定食メニューも！

天丼のほか、定食メニューも用意されています。定食は、ご飯のおかわりが無料で、ほうれん草のお浸しと店仕込みの貝汁が付いています。

天つゆに大根おろしを加えて食べるほか、卓上の塩で味わうこともでき、天ぷら本来の味を楽しめるとしています。

▲たらと白子の冬天ぷら定食 1390円

▲海老・たら・白子の贅沢天ぷら定食 1690円

フェア期間中は、店内や持ち帰りで天丼や定食などを購入すると、次回来店時に使える100円値引き券が配布されます。販売期間は2月25日までを予定しており、天丼・天ぷら本舗 さん天の全店で実施されます。

冬の味覚を一杯に！

鱈と白子を主役にした、この季節ならではの天丼が登場します。海老と白子をそれぞれ1個ずつ増量した贅沢丼も用意され、冬の味覚をたっぷり楽しめるラインアップとなっています。

定食はご飯おかわり無料なのもうれしいですね。こちらのメニューは期間限定のため、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。