Amazon SALE2連発＆アマギフ総額60万円相当の新生活応援キャンペーンも
【早過ぎ!?】HHKBがバレンタインセールで2月2日まで毎日特価！ 新機種も3万切り
2026年01月23日 07時30分更新
バレンタイン特別価格で販売中！
PFUは、2026年1月27日(火)8時59分まで開催される「Amazon暮らし応援Winter SALE」、その直後から始まる「第2回スマイルSALE」に連続で参加。ハッピーバレンタイン、「あなたの毎日に、心地よい一打を。」をテーマに、HHKB Professional Classic Type-Sなどがセール対象品として登場する。
対象は下記の通り。
HHKB Studio……2200円OFFの4万1800円(税込)
HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Professional HYBRID Type-S……3000円OFFの3万3850円(税込)
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional Classic Type-S……2100円OFFの2万9800円(税込)
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC
HHKB Professional Classic……6950円OFFの2万円(税込)
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。
購入したら新生活応援キャンペーンに応募！
また、PFUは3月31日までHHKB新生活応援キャンペーンを開催している。期間中に対象のHHKBシリーズを購入・応募した人のなかから抽選でAmazonギフトカード4万円分を10名、1万円分を20名にプレゼントする。この機会にHHKBを購入するなら忘れずに！