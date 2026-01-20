「ジョッキパフェ」も登場！完熟いちごの4種スイーツをハンバーグのデザートに

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は1月21日より、国産完熟いちごを使用した「いちごデザートフェア」を期間限定で実施します。今回は新作「完熟いちごシフォン」を加えた全4種のデザートをラインアップします。

びっくりドンキー「いちごデザートフェア」

フェアでは、いちごをふんだんに使ったパフェやサンデーに加え、今年はシフォンケーキを使った新作デザートが登場します。いずれの商品も朝10時からの提供となり、店内飲食限定での販売です。

▲完熟いちごパフェ 1080円

旬の国産完熟いちご、いちごのマスカルポーネ、いちごゼリー、いちごソースを組み合わせたデザートです。昨年の提供時と比べ、完熟いちごは6粒と増量されています。

▲完熟いちごサンデー 590円

北海道ソフトクリームにいちごソースを合わせ、完熟いちごをトッピングした小ぶりなサイズのデザートです。

▲完熟いちごシフォン 790円

※コーヒーセット890円

ふんわりと焼き上げたシフォンケーキに完熟いちごとホイップクリームを添え、カスタード風バニラアイスを組み合わせたケーキデザートです。コーヒーとセットで提供されるメニューも用意されています。

▲ジョッキパフェ（完熟いちご） 1780円

完熟いちごを7粒使用し、いちごのマスカルポーネやいちごゼリー、シフォンケーキ、ホイップクリーム、アイスクリームなどを大きなジョッキに盛り付けたデザートです。

イチゴミルク100円引きキャンペーンも！

また、フェア期間中の1月21日～2月17日に、「イチゴミルクS」「イチゴミルクL」を対象とした100円引きキャンペーンも実施します。対象商品は店内飲食限定で、10時から全時間帯で提供されます。

完熟いちごが主役の季節到来！

ハンバーグと一緒に？それとも甘いもの目当てで？

旬の国産完熟いちごを使ったデザートがそろうフェアが1月21日からスタート。新たに加わったシフォンケーキも含め、幅広いメニューで完熟一度スイーツを楽しめます。

ハンバーグを食べた後のデザートとしてはもちろん、甘いものを目当てに訪れてみるのもよさそうです。

※価格は税込み表記です。