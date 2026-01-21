このページの本文へ

肉めし岡もとで1月21日から

ご飯が進む！濃厚コク甘辛の「限定肉めし」テリテリした濃さがたまらない

2026年01月21日 15時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　肉めし岡もとは1月21日より、「黒味噌肉めし」を期間限定で発売します。

黒くて濃厚！「黒味噌肉めし」が登場

　「肉めし岡もと」は東京都と神奈川県に4店舗を展開する「肉めし」専門店。今回、黒味噌仕立てでアレンジした「黒味噌肉めし」を期間限定でラインナップに加えます。

▲黒味噌肉めし　979円

　黒味噌肉めしは、白米の上に黒味噌ダレでじっくり煮込んだ肉を盛り付け、豆腐と煮玉子にも同じ黒味噌ダレを絡めた丼メニューです。仕上げに高菜を添えることで、丼全体を黒味噌の色合いでまとめています。

　味わいは、見た目のインパクトに負けない濃厚な一杯といい、黒味噌ならではのコクと甘辛さで、ご飯が進む味わいといいます。　

▲黒ホルモン肉めし　1199円

　黒ホルモン肉めしは、黒味噌で煮込んだ肉に加え、肉めし岡もとで人気のホルモンを組み合わせた一杯です。

黒くてテリテリしておいしそう

　黒くて照り光るような見た目も食欲をそそるインパクト大の期間限定メニューです。定番の肉めしをベースにしながら、黒味噌ならではのコクと甘辛い味わいがポイントだそう。
　

　濃厚な味わいの丼メニューは、寒い時期にぴったり。こちらのメニューは期間限定での提供となるので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧