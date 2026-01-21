ご飯が進む！濃厚コク甘辛の「限定肉めし」テリテリした濃さがたまらない

肉めし岡もとは1月21日より、「黒味噌肉めし」を期間限定で発売します。

黒くて濃厚！「黒味噌肉めし」が登場

「肉めし岡もと」は東京都と神奈川県に4店舗を展開する「肉めし」専門店。今回、黒味噌仕立てでアレンジした「黒味噌肉めし」を期間限定でラインナップに加えます。

▲黒味噌肉めし 979円

黒味噌肉めしは、白米の上に黒味噌ダレでじっくり煮込んだ肉を盛り付け、豆腐と煮玉子にも同じ黒味噌ダレを絡めた丼メニューです。仕上げに高菜を添えることで、丼全体を黒味噌の色合いでまとめています。



味わいは、見た目のインパクトに負けない濃厚な一杯といい、黒味噌ならではのコクと甘辛さで、ご飯が進む味わいといいます。

▲黒ホルモン肉めし 1199円

黒ホルモン肉めしは、黒味噌で煮込んだ肉に加え、肉めし岡もとで人気のホルモンを組み合わせた一杯です。

黒くてテリテリしておいしそう

黒くて照り光るような見た目も食欲をそそるインパクト大の期間限定メニューです。定番の肉めしをベースにしながら、黒味噌ならではのコクと甘辛い味わいがポイントだそう。



濃厚な味わいの丼メニューは、寒い時期にぴったり。こちらのメニューは期間限定での提供となるので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。