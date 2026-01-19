大とろ110円の安さ！はま寿司が期間限定フェアは“特選ねた”が出揃う

はま寿司は1月20日より、全国の店舗で「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」を開催します。
今回のフェアでは、110円（税抜100円）のみなみまぐろの大とろや鴨つくね軍艦をはじめ、魚介や揚げ物、サイドメニュー、デザートまで幅広いラインアップが用意されます。
みなみまぐろ大とろが110円で登場！
▲みなみまぐろ大とろ 110円
本フェアの目玉は、脂がのったみなみまぐろの大とろを使用した一貫です。とろけるような食感が特徴とされています。販売は1月27日までを予定しており、なくなり次第終了です。
▲鴨つくね軍艦 110円
炭火で焼き上げた鴨肉のつくねを特製の甘辛いタレで仕上げた軍艦です。香ばしさと鴨肉の旨みを組み合わせた一品としています。
さんまやあんこうなど
冬の旨ネタが勢ぞろい！
また、脂のりと旨みが特徴という「北海道産 さんま」や、噛むほどに旨みが広がるという「赤貝ひも軍艦」、九州産トラフグの皮を濃厚なあんきもと合わせた「とらふぐ皮のあんきも和え軍艦」、衣はサクサク、身はふわっとした食感という「あんこうの天ぷら握り」が登場します。
▲北海道産 さんま 176円
▲赤貝ひも軍艦 176円
▲とらふぐ皮のあんきも和え軍艦 176円
▲あんこうの天ぷら握り 231円
贅沢な天然えび食べ比べも！
至福の一貫シリーズでは、ぷりっとした食感の赤エビと、濃厚な甘みと旨みが特長という車エビの両方を味わえる「天然えび食べ比べ（赤えび、車えび）」、“フグの王様”とも呼ばれる「九州産 とらふぐ」を販売します。
▲天然えび食べ比べ（赤えび、車えび） 319円
▲九州産 とらふぐ 319円
サイドメニューには
「鴨そば」や「牡蠣のクリームコロッケ」が登場！
サイドメニューでは、「鴨そばつくね入り」や「あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し」「広島県産牡蠣（かき）のクリームコロッケ 3個」をラインアップします。
▲鴨そばつくね入り 473円
▲あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し 319円
▲広島県産牡蠣（かき）のクリームコロッケ 3個 297円
▲3層クリームのふんわりチョコレートケーキ 297円
また、はまカフェラボからは、ココアスポンジとチョコクリームを3層ずつ重ねてトップをチョコクリームとココアパウダーで仕上げた「3層クリームのふんわりチョコレートケーキ」も登場します。
大とろもフグも楽しめる！
110円という手頃な価格の大とろが目玉となっている本企画。さらに、フグやさんま、牡蠣までそろい、冬ならではのネタを楽しめるラインアップとなっています。
なお、「みなみまぐろ大とろ」は1月27日までの販売予定で、なくなり次第終了となります。気になっている人は早めに店舗に向かいましょう。
※価格は税込み表記です。