セブンイレブン大袋「ポテトサラダ（500g）」をエリア限定で発売

セブン‐イレブンは1月20日より、プライベートブランド「セブン・ザ・プライス」から大袋シリーズを北海道エリアの店舗で順次発売します。日常的に使いやすい定番惣菜を中心に、まとめ買いのニーズに応える商品展開としています。

今回の大袋シリーズでは、これまで単身向けサイズが中心だった惣菜を、家庭で使いやすい容量に拡大しました。北海道では2024年6月から「セブン・ザ・プライス」の品揃えを強化しており、調味料や菓子、日用品などを含め、約60アイテムを展開しています。

▲セブン・ザ・プライス ポテトサラダ 500g 429円

販売エリア：北海道

北海道男爵いもを使用したポテトサラダです。じゃがいもの風味を生かし、自然な味わいのマヨネーズでシンプルに仕上げています。副菜のほか、サンドイッチの具材など幅広い用途で使えるとしています。

▲セブン・ザ・プライス ごぼうサラダ 350g 429円

販売エリア：北海道

ごぼうのシャキシャキとした食感と風味が特徴というサラダです。3種のごまのコクを加え、和風ベースの味付けで素材の味わいを引き立てています。食卓のもう一品や常備菜としての利用が想定されています。

▲セブン・ザ・プライス ひじき煮 300g 429円

販売エリア：北海道

出汁を効かせたひじき煮で、6品目の具材を使用しています。やさしい味わいに仕上げており、日々の食事に取り入れやすい一品に仕上げたといいます。

ポテサラもひじき煮も大容量！

いつもの惣菜がたっぷり入った大袋サイズは、日々の食卓に心強い存在です。冷蔵庫にストックしておくと、忙しい日に助かりそう！

北海道限定の展開となりますが、全国展開を期待したい商品です。

※価格は税込み表記です。