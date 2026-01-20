牛角、最安値の「食べ放題」約3000円でカルビやタンなど計50品が好きなだけ

牛角は1月21日より、グランドメニューの新たな食べ放題コースとして「50品コース」を全国の店舗で展開します。

価格は3058円で、牛角が常時提供する食べ放題コースの中では最もお手頃な価格帯としています。

カルビもタンも食べ放題！ 牛角に50品コースが新登場

今回登場する「50品コース」は、タン、カルビ、ハラミ、ホルモンといった定番の焼肉メニューに加え、創作焼肉やサイドメニューまで幅広く揃えた内容です。

本コースでは、定番焼肉に加えて「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」や「ハニーマスタードポーク」などの創作焼肉も提供されます。

さらに、キムチやサラダ、おつまみ類のほか、「蜜おさつバター」や「カルビ専用ごはん」といった牛角の人気メニューも含まれています。価格を抑えながらも、品数と内容の両立を図ったコースといいます。

利用時間は90分で、ラストオーダーは70分です。なお、小学生は半額、小学生未満は無料、65歳以上は550円引きとなっており、家族での利用を想定した価格設定も継続されます。

販売は全国の牛角店舗で行われますが、牛角焼肉食堂および牛角成城学園前店では実施されません。また、デザート食べ放題実施店舗ではデザートも食べ放題の対象となり、牛角食べ放題専門店では内容が異なります。

■食べ放題「50品コース」概要

販売開始日：1月21日～

実施店舗：全国の牛角店舗 ※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。価格：1人3058円

※小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は550円引き

制限時間：90分（ラストオーダー70分）

一番使いやすいかも！

焼肉の食べ放題に、より選びやすい価格帯のコースが加わります。定番メニューを中心に構成されているため、初めて牛角を利用する人にとっても選びやすい内容となっています。

手軽な焼肉コースで、食べたい分だけゆっくり味わっては？

※価格は税込み表記です。