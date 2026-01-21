「東京クラフト」から初のビアスタイル〈ヘレス〉数量限定販売！やさしい余韻の一杯

サントリーは、クラフトビールブランド「東京クラフト」より、「東京クラフト〈ヘレス〉」を3月17日より全国で数量限定発売します。350ml缶で価格はオープン。アルコール分は5.5％です。

「東京クラフト」は、東京・武蔵野の地で半世紀以上にわたりビールづくりに取り組んできたサントリーが、「東京」への愛着と敬意を込めて展開しているブランドです。

都会的なデザインと個性を生かした味わいを特徴とし、これまで複数のスタイルを展開してきました。

今回発売される〈ヘレス〉は、ドイツ・バイエルン地方で発展したビアスタイルで、明るい液色と麦のやさしい味わいが特徴とされています。東京クラフトとしては初めての〈ヘレス〉スタイルの採用となります。

麦芽100％によるほのかな甘い香り、欧州産麦芽を使用したうまみ、やさしい余韻が特長とされています。

パッケージは、春の訪れをイメージしたピンクを基調に、東京の街並みをモチーフとして取り入れ、東京生まれのビールであることを表現しています。

「東京クラフト〈ヘレス〉」

麦芽100％のやさしい余韻

春に向けて、東京クラフトから麦芽の香りや余韻を大切にした〈ヘレス〉が登場します。ほのかな甘い香りとうまみが特徴とのことで、ゆったり飲みたい場面にも合いそうなビールとなっています。

いつものクラフトビールとは少し違う一杯を探している人は、季節の変わり目に試してみては？

※価格は税込み表記です。