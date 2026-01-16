ココイチ「グランド・マザー・カレー」2年ぶりに復活！ ゴロゴロ具材、これぞ“原点の味”

カレーハウスCoCo壱番屋（通称ココイチ）は、「グランド・マザー・カレー」を1月17日より復活販売します。



ココイチの創業者の家庭で受け継がれてきた味を表現したメニューで、この回2年ぶりの登場です。大きな具材と独自のスパイスを特徴としています。価格は1060円、



なお、ココイチでは同日より、ウルトラマンシリーズ60周年を記念したキャンペーン「ウルトラ創業祭2026」を開催します。



期間中は、対象メニューの注文でオリジナルスプーンが当たるキャンペーンが展開され、「グランド・マザー・カレー」も対象メニューのひとつです。

「グランド・マザー・カレー」含む、対象メニューを1食注文するごとにスピードくじが1枚配布され、当たりが出るとウルトラヒーローを刻印したオリジナルスプーンがその場で進呈されます。

刻印デザインはウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンオメガの4種類で、全店合計15万本が用意されています。種類は選べません。

なお、チャレンジ券が出た場合は郵送応募となり、抽選で800人に「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が当たります。



グランドマザーカレーを食べてウルトラマンスプーンが当たるかも！ そんなワクワク感もあわせて楽しめそうです。

※価格は税込み表記です。