コロッケが50％増！お値段そのまま「増量」商品がズラリ！ニューデイズで本日スタート

JR東日本クロスステーションリテールカンパニーが運営するコンビニ「NewDays（ニューデイズ）」は、1月20日～2月2日の期間、「ニュータスから感謝をこめて お値段そのまま!!!!!!! 増量フェス」を開催します。

NewDaysでお値段そのまま39％以上増量

「ニュータス」は昨年誕生したNewDaysのオリジナル商品ブランド。今回は、このニュータスの利用に感謝する企画で、対象商品を価格を据え置いたまま内容量を増やした商品を展開します。



通常販売時と比べて39％以上増量した全15品を販売。

▲カスタードシュークリーム 165円 クリームが39％増量！

クリームが39％増量されています。カスタードクリームをシュー生地に詰めた商品で、増量フェス初登場の商品です。

▲もちっとどら焼き 198円 粒あん＆ホイップが2倍！

粒あんとホイップが2倍に増量されています。北海道きたろまん小豆の粒あんとホイップを、もちもちとした食感のどら焼き生地で挟んだ商品です。

▲炙り焼き銀鮭 二段幕の内弁当 645円 銀鮭が1切れ増量！

※首都圏および静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売

銀鮭が1切れ増量されています。銀鮭を中心に、コロッケやちくわの磯辺揚げ、肉団子、玉子焼き、野菜の煮物などを組み合わせた二段仕様の弁当です。

▲手巻わさび風味海苔 鮭とろわさびおにぎり 215円 具材が39％増量！

※首都圏および静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手の各県内・新潟駅で販売

具材が39％増量されています。サーモンたたきに刻みわさびを合わせ、わさびの風味が感じられる仕立てのおにぎりです。

▲手巻寿司 納豆（北海道産大豆使用） 210円 具材が39％増量！

※首都圏および静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売

具材が39％増量されています。北海道産大豆を使用した納豆に、かつおだしの風味を加えた納豆たれを合わせた手巻寿司です。

▲サンドおむすび ソースカツ丼風 390円 カツが50％増量！

▲石窯パリジャンサンド ハムチーズ 380円 ハムが50％増量！

※首都圏および静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売

▲厚切りベーコンのB.L.T.サンド 370円 ベーコンが39％増量！

※首都圏および静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売

▲海老カツのトルティーヤ 398円 海老カツが1本増量！

▲低温調理チキンのサラダ（うま塩だれ風味） 298円 総重量が39％増量！

▲紅ずわい蟹を使ったトマトクリーム生パスタ 550円 総重量が39％増量！

▲チーズ香る！ミートソースパスタ 498円 総重量が39％増量！

▲あらびきポークウインナー 165円 ウインナーが50％増量！

▲コロたまコッペ 168円 コロッケが50％増量！

▲チョコづくし 168円 ダイスチョコが39％増量！

39％以上増量の商品がずらり！

いつもの商品がお値段据え置きで中身が増える、うれしい企画がスタート。スイーツやおにぎり、サンドイッチまで幅広くそろっているため、その日の気分に合わせて選べる内容となっています。

また、NewDaysアプリでは、増量商品を2品購入すると特茶シリーズ1本無料クーポンがもらえるアプリスタンプ企画や、カウンターコーヒーのアプリスタンプ2倍、JRE POINTスクラッチのクーポン増額といったキャンペーンも実施されます。

この機会に、通勤や通学の途中に立ち寄っては？

※価格は税込み表記です。