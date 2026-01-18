カレーやラーメンがワンコインから！セブンに「町中華シリーズ」が順次登場！

セブン‐イレブンは1月20日より、町中華をテーマにした「町中華シリーズ」を全国の店舗で順次発売します。

セブン-イレブン「町中華シリーズ」

中華だしの旨味を生かした弁当や、定番メニューを再現した麺類、惣菜までを含めたシリーズで、合計8商品をラインアップします。

▲鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー 429円

発売日：1月20日～順次

販売エリア：広島県一部、島根県一部、山口県を除く全国

町中華で味わえるような中華だしの風味を意識したカレーです。鶏ガラをベースに豆板醤のコクを加えた仕立てと紹介されています。

▲麻婆天津飯 680円

発売日：1月20日～順次

販売エリア：山梨県、長野県、広島県一部、島根県一部、山口県を除く全国

天津飯に麻婆豆腐を組み合わせたメニューです。玉子は一食ずつ焼き上げ、ふんわりとした食感といいます。

▲町中華の醤油ラーメン 464円

発売日：1月21日～順次

販売エリア：北海道、東北、関東、東海、近畿、中国、四国、九州

魚介と畜肉を煮込んだスープにこいくち醤油を合わせた、シンプルながらも奥行きがあるという中華そばです。

▲海老マヨネーズとブロッコリー 365円

発売日：1月20日～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

町中華の定番である海老マヨネーズを冷製惣菜として仕立てた一品です。酸味と甘味のバランスを意識したマヨネーズソースで和えています。

▲シャキシャキ野菜と蒸し鶏ザーサイのサラダ 278円

発売日：1月20日～順次

販売エリア：北海道、沖縄県除く全国

ザーサイと蒸し鶏に、シャキシャキとした生野菜を組み合わせたサラダです。

▲香味ねぎダレで味わう油淋鶏 321円

1月20日～順次

販売エリア：北海道、沖縄県除く全国

鶏肉に油淋鶏ソースを和え、香味ねぎダレを組み合わせた惣菜です。冷たいままでも食べられる商品として展開されます。

▲具材入りかに玉 醤油とろみあん仕立て 386円

発売日：1月20日～順次

販売エリア：九州、沖縄県除く全国

鶏の旨味を効かせた醤油あんで仕立てたかに玉です。野菜やきのこなどの具材を加え、卵は一食ずつ焼き上げています。

懐かしくて手軽な町中華が一挙登場！

町中華の定番メニューが、レンジで温める弁当・カップ麺や、惣菜・カップデリまで幅広いラインアップでそろい、その日の気分に合わせて選びやすい内容となっています。

価格もお弁当が400円台から用意されお手頃なので、忙しい日の食事や、少し気分を変えたいときに取り入れてみては？

※価格は税込み表記です。