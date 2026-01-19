オリオンビール、冬のアンバーエール「75BEER 島光琥珀エール」数量限定で発売へ

オリオンビールは1月27日、クラフトビールブランド「75BEER」より「75BEER 島光琥珀エール」350ml缶を数量限定で発売します。

沖縄の素材や土地性を生かした商品づくりを軸とする同ブランドから、冬に向けた新たなアンバーエールが登場します。

▲75BEER 島光琥珀エール オープン価格

「75BEER 島光琥珀エール」は、2種のカラー麦芽を使用し、琥珀色の液色と香ばしさ、コクのある味わいを引き出したアンバーエールです。特別麦芽「Red X」を用いることで、カラメルやトースト、ナッツを思わせるモルトの風味が感じられるといいます。

さらに、首里城周辺の花々から採れた首里王朝蜂蜜を加えることで、花の蜜由来の上品でやわらかな香りを重ねています。

香ばしさとコクの中に沖縄らしい自然のニュアンスがふわりと広がり、冬に合わせた落ち着いた飲みごたえに仕上げたとしています。アルコール分は5.5％です。

販売エリアは沖縄県、奄美群島地区で、オリオンビール公式通販サイトでも購入できます。

香ばしさとコクを重ねた一杯

寒い季節に向けたクラフトビールとして、素材の組み合わせに目こだわりが光る一杯となっています。琥珀色の液色や蜂蜜を使った設計など、ゆっくりと味わう時間を想定したつくりが印象に残ります。

数量限定なので、気になる人は早めにチェックしておくとよさそうです。

※価格は税込み表記です。