無限パンケーキ＆ホイップが始まる！いつもの食べ放題に追加料金なし、Web予約限定で

ニラックスが運営するブッフェタイプの食べ放題店舗（ニラックスブッフェ）の43店舗では、1月22日～2月15日の期間、ウェブ予約限定で「パンケーキ＆ホイップクリーム」が食べ放題となる特別コースを実施します。

追加料金なしでパンケーキとホイップクリームが食べ放題に！

ニラックスブッフェでは、和洋中の食べ放題コースを提供しています。今回の特別コースでは、飲茶コースまたはスタンダードコース以上を利用した人を対象に、追加料金なしでパンケーキとホイップクリームが食べ放題と可能となります。

パンケーキは、ホイップクリームを自分で絞って仕上げるセルフメイクスタイルで提供されます。ホイップクリームはパンケーキ以外のスイーツと組み合わせることも可能です。提供メニューの詳細は店舗ごとに異なります。

本コースは、LINE予約で「【無限パンケーキ＆ホイップ 食べ放題】コース」を選択することで利用できます。対象コース以外で予約した場合はパンケーキとホイップクリームは利用できません。また、ほかのクーポンや割引プランとの併用はできません。

実施店舗は全国43店舗で、内容や提供期間は仕入れ状況などにより変更となる場合があります。

■無限パンケーキ＆ホイップ 食べ放題コース

期間：1月22日～2月15日

対象：飲茶／スタンダードコース以上

料金：通常コース料金

実施店舗：

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 市川ニッケコルトンプラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 イオンモール堺北花田

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

パンケーキとホイップが無限に楽しめる！

パンケーキとホイップクリームを自由に楽しめる、甘いものが好きにとってたまらない企画がスタートします。セルフで仕上げるので、自分好みのカスタムアレンジも楽しめるのがうれしいですね。

期間限定かつウェブ予約限定の企画となるので、各店のウェブページで詳細を確認するのをお忘れなく！

※価格は税込み表記です。