本と文房具の聖地「丸善」を創った男、どん底でもチャレンジし続けた早矢仕有的は私たちと何が違っていたのか？

日本を代表する書店の1つ「丸善」。そんな丸善の創業者である早矢仕有的（はやし・ゆうてき）に迫る資料展が、丸善・丸の内本店4階ギャラリーにて開催中です。

没後125周年を記念 早矢仕有的資料展

丸善雄松堂株式会社、株式会社丸善ジュンク堂書店、丸善出版株式会社の3社で、共通の創業者である早矢仕有的の没後125周年を記念し、『「丸善」を創った男 早矢仕有的資料展』が1月13日までの期間、丸善・丸の内本店4階ギャラリーにて開催中です。

早矢仕有的は医師でありながら実業家として「丸善」を創業したほか、貿易、教育、保険、商取引など様々な日本の近代化の礎を築いた人物ですが、これまではその一面を断片的に語られるのみでした。本展では初めて早矢仕有的の生涯を 真正面から取り上げ、功績や失敗、挑戦を続けた足跡について、滅多に披露されることのない資料から辿るほか、早矢仕有的が生きた時代の人々、商業などに関する講演会やギャラリートークなども開催されます。

「丸善」を創った男 早矢仕有的資料展

会期：2026年1月2日(金)～13日（火） 9:00～21:00（1/2は19:00、最終日は15:00閉場）

会場：丸善・丸の内本店4階ギャラリー(東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ内)

講演会：会期中会場内で各先生にご講演いただきます。（各回定員30名）

①1月10日(土)16時～ 都倉武之先生（慶應義塾福澤研究センター教授）

②1月11日(日)14時～ 小林昌樹先生（近代出版研究所 所長・慶應義塾大学講師）

③1月12日(月・祝)14時～ 〔自由対談〕佐々木聡先生（明治大学専任教授）ほか

ギャラリートーク：①1月3日（土）14時～ ②1月9日（金）18時～

原田幸四郎（元丸善株式会社）

※講演会、ギャラリートークは要予約（12/1より）