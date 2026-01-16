このページの本文へ

66店舗限定

はなまる「麻辣おでん」を120円から販売！うどんのちょい足しにイイね

2026年01月16日 15時20分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　はなまるうどんは1月15日より、期間限定商品「麻辣おでん」を一部66店舗で発売します。販売期間は2月11日までを予定しています。

　今回登場する麻辣おでんは、燃えるような赤いスープと花椒のしびれが特徴の商品です。うどんや天ぷらとともに提供してきた従来のおでんに、麻辣の要素を取り入れた内容となっています。

　魚介だしのうま味をベースに、本格的なスパイスを使用し、奥深い味わいに仕上げているということです。

　スープには牛のうま味を生かしたベースを使用し、唐辛子と豆板醤によって赤い色合いを出しています。

　また、粉末ではなく粒の花椒を使用することで、噛んだ瞬間に香りとしびれが広がるといいます。

　胡椒や五香粉、八角など複数のスパイスを組み合わせ、油分やスパイス感を効かせながらも、だし感を残したスープに仕上げているとのことです。

　具材は麻辣スープとの相性を考慮した7種類が用意されています。

▲麻辣大根　150円

▲麻辣牛すじ　200円

▲麻辣ハンバーグ　250円

・麻辣たまご　140円
・麻辣こんにゃく　120円
・麻辣白滝　120円
・麻辣厚揚げ　150円

魚介だし×花椒の新提案。うどんのちょい足しにも！

　うどん屋のおでんが刺激的に変身した意外性あふれるメニューが登場します。真っ赤なスープと花椒のしびれ感で、本格的な味わいが期待できそう！

　うどんメニューの追加の一品にも楽しめそうです。

　期間限定の販売となるので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

