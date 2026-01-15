これなら買える！ほっかほっか亭「牛すき焼」のお手頃ランチメニュー！15時まで限定

ほっかほっか亭は1月15日より、冬の人気メニュー「牛すき焼シリーズ」から、新たに「牛すき焼丼」を期間限定で発売します。販売は15時までに限られ、昼食向けのお手ごろな価格帯で提供されます。

牛すき焼シリーズに15時までの限定メニューが登場！

これまで季節限定商品として展開してきた「牛すき焼弁当」は、店内で手づくり調理するスタイルで、冬の定番として支持を集めてきました。今回の新商品は、より気軽に味わえる丼スタイルとして展開します。

▲牛すき焼丼 770円

牛すき焼丼（肉盛） 1000円

※15時までの限定販売

穀物飼育で育てた牛バラ肉に、白菜、たまねぎ、とうふ、しらたきを合わせた内容です。2種類のしょうゆをベースにした甘口の割下を使用し、素材の味を生かした仕立てとされています。

既存商品「牛すき焼弁当」よりもシンプルな構成で、うどんはついておらず、生たまごは別売り（80円）となります。また、配達代行サービスでは注文できません。

しっかりと牛肉を味わいたい人に向けて、牛肉を1.5倍にした「肉盛」タイプも用意されています。

あわせて、「牛すき焼シリーズ」は既存商品も引き続き販売されます。



＜販売中の「牛すき焼シリーズ」＞

▲牛すき焼弁当 940円

牛すき焼弁当（肉盛） 1170円

※全時間帯

▲牛すき焼おかず 770円

牛すき焼おかず（肉盛） 1000円

※全時間帯

700円台なら手が伸びやすい！

冬になると、甘口の割下で仕上げた牛すき焼が恋しくなる人も多いのではないでしょうか。今回の牛すき焼丼は、定番シリーズの味を気軽に楽しめる丼スタイルで提供されます。



「牛すき焼弁当」だと940円しますが、ランチ向けの「牛すき焼丼」なら770円。ふだんのランチにも700円台なら買いやすいのではないでしょうか。

15時までの限定販売なので、気になる人はランチタイムにチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。