グリーエンターテインメントは3月28日、AnimeJapan2026にて新作スマートフォン／PC向けゲーム「無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ」のキービジュアルおよび事前登録PVを公開した。

本作は「本気だす異世界×3DバトルRPG」。今回の発表にて、対応プラットフォームにPC（DMM GAMES）も追加された。

アニメの物語を追体験できるほか、アニメでは描かれなかった幕間の原作エピソードをフルボイスで収録するとのこと。もちろん、本作ならではのオリジナルエピソードも楽しめるという。

事前登録者人数が30万人を突破すると、好きな★5キャラクターを選べるチケットがもらえる。「無職転生」に興味のある人は、ぜひ事前登録しておこう。

今回の発表を受けてユーザーからは、「ビジュが良すぎるんだよなぁ」「無職転生のオープンワールドゲームしてみたい」「3Dモデル綺麗でびっくり」「早くやりてぇ」など、期待する声が寄せられている。

7月に放送されるTVアニメ第3期を楽しみつつ、今後の続報を待ちたい。

【ゲーム情報】

タイトル：無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ

ジャンル：本気だす異世界×3DバトルRPG

配信：グリーエンターテインメント

開発：アソビモ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（DMM GAMES）

配信日：2026年予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会

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