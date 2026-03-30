ビジュが良い…。新作ゲーム「無職転生 クロニクル・オブ・エコーズ」事前登録開始 7月からは待望のアニメ3期も放送
グリーエンターテインメントは3月28日、AnimeJapan2026にて新作スマートフォン／PC向けゲーム「無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ」のキービジュアルおよび事前登録PVを公開した。
本作は「本気だす異世界×3DバトルRPG」。今回の発表にて、対応プラットフォームにPC（DMM GAMES）も追加された。
アニメの物語を追体験できるほか、アニメでは描かれなかった幕間の原作エピソードをフルボイスで収録するとのこと。もちろん、本作ならではのオリジナルエピソードも楽しめるという。
事前登録者人数が30万人を突破すると、好きな★5キャラクターを選べるチケットがもらえる。「無職転生」に興味のある人は、ぜひ事前登録しておこう。
・App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6754311241
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gree_ent.mushoku
・DMM GAMES
https://mushokutensei-coe.com/dmghome/
今回の発表を受けてユーザーからは、「ビジュが良すぎるんだよなぁ」「無職転生のオープンワールドゲームしてみたい」「3Dモデル綺麗でびっくり」「早くやりてぇ」など、期待する声が寄せられている。
7月に放送されるTVアニメ第3期を楽しみつつ、今後の続報を待ちたい。
【ゲーム情報】
タイトル：無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 クロニクル・オブ・エコーズ
ジャンル：本気だす異世界×3DバトルRPG
配信：グリーエンターテインメント
開発：アソビモ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（DMM GAMES）
配信日：2026年予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会
©GREE Entertainment, Inc. /ASOBIMO, Inc.
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