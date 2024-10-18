2024年10月18日の配信イベント「Xbox Partner Preview」にて、コナミデジタルエンタテインメントの家庭用ゲーム「EDENS ZERO（エデンズゼロ）」が2025年に発売すると発表された。
・エデンズゼロ公式サイト
https://edens-zero.net/game/
・Xbox Partner Preview（該当部分）
https://www.youtube.com/watch?v=mF6rXas66ns&t=769s
本作は、「フェアリーテイル」の真島ヒロ先生のマンガを原作とする3DアクションRPG。重力を操る少年シキを主人公に、宇宙での冒険を描く王道スペースファンタジーだ。2020年の東京ゲームショウで発表されて以来、4年ぶりの続報となる。
原作は週刊少年マガジンで約6年間連載され、2024年6月に最終回を迎えた。スマホゲーム「EDENS ZERO Pocket Galaxy」は約2年間運営され、2024年2月にサービス終了している。
満を持して発表された家庭用ゲーム版「エデンズゼロ」。引き続き続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：EDENS ZERO（エデンズゼロ）
ジャンル：3DアクションRPG
販売：KONAMI
プラットフォーム：Xbox Series X|S／PC
発売日：2025年
価格：未定
CERO：審査予定
©真島ヒロ／講談社・NTV
©Konami Digital Entertainment
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