MSI、Core 5搭載の13.3型軽量ノートPC「Modern-13-F1MOG-5564JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス用途向けの高性能かつ軽量設計のノートPC「Modern-13-F1MOG-5564JP」を、5月22日より順次発売する。本モデルは「インテル Core 5 プロセッサー 120U」を搭載しており、価格はオープン価格となっている。

「Modern-13-F1MOG-5564JP」は、13.3インチのフルHDディスプレイを持ち、重さ約1.2kgのコンパクトさが特徴だ。このノートPCは、ビジネスからクリエイティブ用途まで幅広く対応するため、高性能CPUと16GBメモリを搭載しており、複数のアプリケーションをスムーズに操作できる。

特に外出先での利用を想定した設計で、Wi-Fi 6Eや豊富なポート構成により、常に安定した通信と多様な接続オプションを提供する。セキュリティ面にも配慮し、プライバシーシャッター付きWebカメラを備えている。

デザインと機能性を追求した「Modern-13-F1MOG-5564JP」は、USB Type-CやHDMIなどのポートを標準装備しており、さらなる利便性を求めるユーザーに訴求する。