MSI、COMPUTEX 2026で快挙　RTX 5090 LIGHTNING ZがGold Award獲得

エムエスアイコンピュータージャパンは、COMPUTEX 2026にて多くの分野で賞を受賞した。特に注目を集めたのは、フラッグシップグラフィックスカード「GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z」で、Gold Awardを獲得した。

MSIの「GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z」は、8Kレンダリングや高度な3Dモデリングなど、高パフォーマンスを求めるユーザー向けにデザインされた。40フェーズの電源回路や次世代冷却システムが特徴で、強力な電力供給と冷却能力を誇る。また、リアルタイムのパフォーマンスモニタリングが可能な8インチディスプレイを搭載している。

他の受賞製品として、MSIのフラッグシップノートPC「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」があり、これは特に「Gaming & Immersive Tech」カテゴリーで高く評価を得た。また、AIエッジコンピューティングに対応した電源ソリューション「MPG Ai TS Series PSU」や、ゲームとストリーミング・創作活動向けの「STRIKE ALLOY TMR」と「STRIKE NEXUS」も選ばれた。これらの製品は、高度な技術と幅広い用途で最先端のコンピューティング体験を提供する。

MSIの出展は6月2日から6月5日まで台北南港展覧館で行われ、最新の技術と製品を直に体験する絶好の機会を提供するとしている。