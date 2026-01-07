ファミマ「こってり」フェア開幕！「炒飯＆油淋鶏」「旨辛焼ラーメン」などヤミツキ飯がズラリ

ファミリーマートは「こってりやみつき！町中華」キャンペーンを1月6日から全国の店舗にて開催する。

ファミマで開催「こってりやみつき！町中華」フェア

毎年2月に実施し人気を集めている中華メニューの祭典「こってり中華」フェアが、今年は「こってりやみつき！町中華」として開幕。

こってり感とやみつきになる味わいにこだわり、まるで行きつけの町中華のように毎日食べたくなる味わいに仕上げたという全7商品が展開される。

▲こってり炒飯おむすび（213円）

鶏白湯スープ、背脂、醤油、にんにくで、こってりとした味わいに仕上げた、炒飯おむすび。鶏白湯の旨味と背脂のコクが、また食べたくなる味わいだという。

▲こってり炒飯＆油淋鶏（698円）

中華料理でも人気の炒飯と油淋鶏を組み合わせた、ボリューム感のあるお弁当。炒飯は鶏白湯スープをベースに背脂を加え、こってりな味わいに。油淋鶏はリンゴ酢や黒酢のまろやかな酸味とコクが特長で、炒飯との相性も抜群だそう。

▲こってり鶏白湯ラーメン（598円）

鶏と野菜の旨みがベースのとろりとした口当たりの濃厚な鶏白湯スープに、しなやかでコシのある麺をあわせた、こってりラーメン。チャーシュー、ねぎ、メンマ、糸唐辛子をトッピングしている。

▲こってり旨辛焼ラーメン（550円）

豚骨と鶏ガラベースのタレで炒めた麺に鶏白湯と野菜ペーストのこってりスープを合わせた仕立て。2種類のチャーシュー、青ねぎ、きくらげ、紅生姜、辛味噌をトッピングしている。

▲こってり鶏白湯だれのふんわり玉子（430円）

鶏白湯スープをベースに鶏ガラや醤油を加えた、こってり濃厚な中華あん。こってりとした口当たりのあんが、ふんわり食感のたまごと麺に絡んだ濃厚な味わいに仕上げたという。

▲こってり旨辛鶏白湯だれの水餃子（398円）

鶏と野菜の旨みを炊き出した鶏白湯スープとあごだしを合わせた、濃厚だれに絡めて食べる水餃子。ガーリックオイルとラー油でこってり旨辛に仕立てている。

▲こってり旨辛豚骨ラーメン風スープ（春雨入り）468円

豚骨スープに鶏白湯などを加えた濃厚スープに辛味だれを合わせた旨辛仕立て。具材には、春雨、ゆで卵、焼豚、野菜等を使用し、抜群のボリューム感をうたう。

町中華風のラインナップがいいね！

食欲をかなり刺激してきそうなラインナップが揃った今回のフェア。「町中華」をテーマにしていることから、「炒飯＆油淋鶏」「鶏白湯ラーメン」「水餃子」など、お酒にも合いそうなラインナップになっているのがうれしい。

こってり感とやみつきになる味わいを探しに、ファミリーマートをチェックしてみては。

（※文中の価格はすべて税込）