富士そばが「塩そば」に本気！“紅生姜天＆玉子”など2品の塩そばが登場

名代富士そばは、1月5日～31日の期間限定で、新たな「塩そば」キャンペーンを展開します。透明感のある塩だしを使った塩そばシリーズの第3弾として、寒い季節に向けた温かいメニュー2品を発売します。

「紅生姜天＆玉子」と「海鮮」の2品の塩そば

名代富士そばは関東を中心に展開する立ちそばを起源とするチェーンです。



塩そば企画は、関東風の濃い色合いのつゆを特徴とする富士そばが、「あえて透明な塩だしに挑戦する」取り組み。今回は2025年2月に登場した第1弾、同年7月に提供された冷やし仕様の第2弾に続く、第3弾商品です。



登場するのは「紅生姜天とふわふわ玉子の塩そば」と「海鮮塩そば」の2品です。

▲紅生姜天とふわふわ玉子の塩そば 750円

塩だしつゆに、明石焼をヒントにしたふわふわとした玉子と、富士そばの名物である紅生姜天を組み合わせた一杯です。

ふわふわの玉子が塩だしと融合し、紅生姜天が味わいのアクセントになっています。紅生姜天と玉子による紅白の見た目は、新春の時期にぴったりとしています。

▲海鮮塩そば 750円

塩だしつゆと海鮮だしの組み合わせを生かしたメニューです。第1弾でも相性の良さが示された組み合わせをもとに、今回は海老、イカ、しじみを使用し、シーフード満載のメニューとなっています。

販売期間は1月31日までで、秋葉原電気街店と品川店を除く全104店舗で展開します。

塩だしで味わう紅白そばと海鮮そば

関東風の濃い色つゆの印象が強い富士そばが、透明な「塩だし」に挑戦する本企画。紅生姜天や海鮮といったおなじみの素材が、塩だしの中でどんな表情を見せるのか期待が広がります。

こちらは1月31日までの期間限定となります。気になる人は早めに店舗に向かいましょう。

※価格は税込み表記です。