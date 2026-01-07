あの「究極のチョコクロ」が帰って来る！ バター10倍、食べ比べセットも

サンマルクカフェは1月9日より、定番の「チョコクロ」と進化系チョコクロが販売数で競う企画「VS王道のチョコクロ」を開始します。

バター10倍の究極チョコクロが復活！

「チョコクロ」は、サクサクのクロワッサン生地でチョコレートが包んだ同チェーンの看板商品。期間中は、定番のチョコクロと異なる方向で進化した"進化系チョコクロ"が順次登場し、販売数によって勝敗を競います。



第1弾として登場するのは「究極のチョコクロ」です。こちらは、2024年の25周年記念として開発され、期間限定で販売された商品で、今回の企画で再登場します。

▲究極のチョコクロ 390円

プレミアムBOX（5個入り） 1750円

販売期間：1月9日〜2月2日

サンマルクカフェオリジナルのチョコレートを通常のチョコクロの2倍使用し、クロワッサン生地のバターを10倍使用した特注の生地で包んだ商品です。

口の中でとろけだす濃厚なチョコレートと、サクサクとした食感とバターの香ばしい香りが特徴のクロワッサン生地が織りなす“究極で背徳的な味わい”をうたいます。

▲王道VS究極 食べくらべセット 590円

（チョコクロ 1個、究極のチョコクロ 1個）

販売期間：1月9日〜2月2日

企画期間中は、チョコクロと究極のチョコクロを同時に楽しめる食べくらべセットも販売。単品購入時より30円引きとなります。

あわせて、Xでは対象商品を選んで投稿すると抽選でチケットが当たるキャンペーンも実施されます。

バレンタインシーズン限定のショコラドリンクも登場！

同日からは、バレンタインシーズンに合わせたショコラドリンク2種も発売します。いずれもチョコレートとコーヒーを組み合わせた商品で、季節限定のラインアップとして展開します。

▲カフェ オ ショコラ 620円

チョコレートドリンクにコーヒーの風味を合わせたホットドリンクです。深煎りのベトナム・インドネシア産の豆を使用し、酸味を抑えることでチョコレートドリンクとの相性を追求したといいます。

ドリンクの上にはベルギーチョコホイップを乗せ、生チョコとココアパウダーをトッピングしています。

▲カフェ オ ショコラ スムージー 720円

チョコスムージーにコーヒーの風味がアクセントとなる一杯です。コーヒーと濃厚なチョコドリンクが層をなす構成が特徴で、トッピングにはチョコレートホイップや生チョコなどが使用されています。

チョコクロファンはお見逃しなく！

復活を待ち望んでいたという人も、まだ食べたことがないという人も、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。