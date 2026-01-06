Ryzen 7 9700XとRTX 5070 Tiの安定モデルが人気！ 「Call of Duty: Black Ops 6」の動作確認済モデルもランクイン、FRONTIERのゲーミングPC12月売上ランキングベスト3

新しい年が始まり、気持ちも自然と切り替わる1月。外はまだ寒く、部屋で過ごす時間が多いこの時期は、仕事や趣味の環境を見直すのにちょうどいいタイミングです。新年のスタートに合わせて、PC環境を一新してみるのもひとつの選択肢。作業を気持ちよく始めたい人も、ゲームをより快適に楽しみたい人も、1月は次の一台を前向きに検討しやすい季節ではないでしょうか。

では、現在どんなモデルが人気なのでしょう。ゲーミングPCブランド「FRONTIER」を販売するインバースネットの協力のもと、2025年12月1日～12月31日の期間で売れた製品を紹介します。掲載製品は時期によって完売となっていたり、在庫などの変動により同じパーツ構成を選択できない可能性があることはご了承ください。

1位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）

価格：40万円前後

CPU：Ryzen 7 9700X

GPU：GeForce RTX 5070 Ti

メモリー：32GB

ストレージ：1TB SSD

無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3

電源：750W 80PLUS PLATINUM

製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/

担当者のコメント：第1位はRyzen 7 9700X と RTX 5070 Ti を搭載したモデルでした。性能・安定性・扱いやすさのバランスが非常に優れています。 WQHDでの高設定ゲーミングはもちろん、配信や動画編集など幅広い用途に対応可能で、初めてのハイエンドPCとしても、長く使える一台を探している人にもおすすめできる構成です。

2位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）

価格：30万円前後

CPU：Ryzen 7 9700X

GPU：Radeon RX 9060 XT

メモリー：32GB

ストレージ：1TB SSD

無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3

電源：750W 80PLUS PLATINUM

製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejCoD/

担当者のコメント：第2位は、人気ゲームタイトル「Call of Duty: Black Ops 6」の動作確認済モデルがランクインしました。Ryzen 7 9700X と Radeon RX 9060XT を搭載しており、快適なゲームプレイが可能です。CPU性能にも余裕があるため、マルチプレイ時のフレームレートも安定しやすく、長時間のゲームプレイにも向いています。

3位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）

価格：40万円前後

CPU：Ryzen 7 9800X3D

GPU：Radeon RX 9070 XT

メモリー：32GB

ストレージ：2TB SSD

無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3

電源：750W 80PLUS PLATINUM

製品URL：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/

担当者のコメント：第3位は、Ryzen 7 9800X3D と Radeon RX 9070 XT を組み合わせた構成となりました。3D V-Cacheを搭載したCPUにより、FPSやオープンワールド系ゲームで高いフレームレートを発揮します。WQHDはもちろん、設定次第では4K解像度でのプレイも視野に入る、ゲーム性能重視のハイエンドモデルです。

セールでお得なBTOパソコンを多数用意！

そのほか、FRONTIERでは対象のBTOパソコンがオトクに購入できる「馬力MAX！年末年始セール」を開催中です。ランキングと合わせて気になるモデルがあるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください！