12月1日～12月31日までの売れ筋ランキング
Ryzen 7 9700XとRTX 5070 Tiの安定モデルが人気！ 「Call of Duty: Black Ops 6」の動作確認済モデルもランクイン、FRONTIERのゲーミングPC12月売上ランキングベスト3
新しい年が始まり、気持ちも自然と切り替わる1月。外はまだ寒く、部屋で過ごす時間が多いこの時期は、仕事や趣味の環境を見直すのにちょうどいいタイミングです。新年のスタートに合わせて、PC環境を一新してみるのもひとつの選択肢。作業を気持ちよく始めたい人も、ゲームをより快適に楽しみたい人も、1月は次の一台を前向きに検討しやすい季節ではないでしょうか。
では、現在どんなモデルが人気なのでしょう。ゲーミングPCブランド「FRONTIER」を販売するインバースネットの協力のもと、2025年12月1日～12月31日の期間で売れた製品を紹介します。掲載製品は時期によって完売となっていたり、在庫などの変動により同じパーツ構成を選択できない可能性があることはご了承ください。
1位
シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）
価格：40万円前後
CPU：Ryzen 7 9700X
GPU：GeForce RTX 5070 Ti
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3
電源：750W 80PLUS PLATINUM
製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
担当者のコメント：第1位はRyzen 7 9700X と RTX 5070 Ti を搭載したモデルでした。性能・安定性・扱いやすさのバランスが非常に優れています。 WQHDでの高設定ゲーミングはもちろん、配信や動画編集など幅広い用途に対応可能で、初めてのハイエンドPCとしても、長く使える一台を探している人にもおすすめできる構成です。
2位
シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）
価格：30万円前後
CPU：Ryzen 7 9700X
GPU：Radeon RX 9060 XT
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3
電源：750W 80PLUS PLATINUM
製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejCoD/
担当者のコメント：第2位は、人気ゲームタイトル「Call of Duty: Black Ops 6」の動作確認済モデルがランクインしました。Ryzen 7 9700X と Radeon RX 9060XT を搭載しており、快適なゲームプレイが可能です。CPU性能にも余裕があるため、マルチプレイ時のフレームレートも安定しやすく、長時間のゲームプレイにも向いています。
3位
シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）
価格：40万円前後
CPU：Ryzen 7 9800X3D
GPU：Radeon RX 9070 XT
メモリー：32GB
ストレージ：2TB SSD
無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3
電源：750W 80PLUS PLATINUM
製品URL：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
担当者のコメント：第3位は、Ryzen 7 9800X3D と Radeon RX 9070 XT を組み合わせた構成となりました。3D V-Cacheを搭載したCPUにより、FPSやオープンワールド系ゲームで高いフレームレートを発揮します。WQHDはもちろん、設定次第では4K解像度でのプレイも視野に入る、ゲーム性能重視のハイエンドモデルです。
