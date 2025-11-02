Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060XTのモデルが一番の売れ筋！ FRONTIERのゲーミングPC10月売上ランキングベスト3

秋とも冬とも言えないのが10月。夏の余韻がふと抜けたかと思えば、気づけば街にはコート姿の人も……。気温や生活リズムが変わりやすいこの時期は、環境を整えたくなる季節でもありますよね。そんな季節に、思い切ってBTO PCを新調してみてはいかがでしょうか。

では、現在どんなモデルが人気なのでしょう。ゲーミングPCブランド「FRONTIER」を販売するインバースネットの協力のもと、2025年10月1日～10月31日の期間で売れた製品を紹介します。掲載製品は時期によって完売となっていたり、在庫などの変動により同じパーツ構成を選択できない可能性があることはご了承ください。

1位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLB550）

価格：15万円前後

CPU：Ryzen 7 5700X

GPU：Radeon RX 9060 XT

メモリー：32GB

ストレージ：1TB SSD

無線LAN：ー

電源：600W 80PLUS PLATINUM

製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/

担当者のコメント：今月はRyzen 7 5700XとRadeon RX 9060XTのモデルが一番の売れ筋モデルとなりました。最新タイトルも設定次第で快適にプレイ可能で、フルHD中心なら高フレームレートを狙えるバランスの良い構成です。15万前後と価格が手頃な為、初めてのゲーミングPCとしても安心しておすすめできます。省電力で静音性も扱いやすく、日常の作業からゲームまで“ちょうどいい”一台です。

2位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）

価格：25万円前後

CPU：Ryzen 7 9700X

GPU：GeForce RTX 5070 Ti

メモリー：32GB

ストレージ：1TB SSD

無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3

電源：750W 80PLUS PLATINUM

製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/

担当者のコメント：第2位はRyzen 7 9700X×GeForce RTX 5070 Tiの組み合わせです。WQHDで高設定・高フレームをしっかり確保しつつ、配信や動画編集などのクリエイティブ用途でも安定した処理が魅力です。電力効率と発熱のバランスも良好で、静音志向の方にもおすすめ。ゲームと制作を両立したい方の“ちょうど良い”選択肢として支持されています。

3位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）

価格：30万円前後

CPU：Ryzen 7 9800X3D

GPU：Radeon RX 9070 XT

メモリー：32GB

ストレージ：2TB SSD

無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3

電源：750W 80PLUS PLATINUM

製品URL：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/

担当者のコメント：今月はRyzen 7 9800X3D×Radeon RX 9070 XT構成が第3位にランクイン。順位は下がっても実力は健在で、高フレームレートのゲーミングに加え、配信・動画編集まで一台で快適にこなせます。価格・性能のバランスが良く、ゲームもクリエイティブも妥協したくない方に引き続きおすすめできる万能モデルです。

セールでお得なBTOパソコンを多数用意！

そのほか、FRONTIERでは対象のBTOパソコンがオトクに購入できる「ハロウィンセール」を開催中です。ランキングと合わせて気になるモデルがあるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください！