やはり強いのはRyzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTの構成！ FRONTIERのゲーミングPC9月売上ランキングベスト3

秋の訪れとともに、新しいPCを探し始める人も増えているのではないだろうか。学業や仕事の節目に合わせて、あるいは秋の新作ゲームのリリースに備えて、新たにBTO PCも新調するのも良いだろう。

では、現在どんなモデルが人気なのだろうか。ゲーミングPCブランド「FRONTIER」を販売するインバースネットの協力のもと、2025年9月1日～9月31日の期間で売れた製品を紹介する。掲載製品は時期によって完売となっていたり、在庫などの変動により同じパーツ構成を選択できない可能性があることはご了承いただきたい。

1位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）

価格：30万円前後

CPU：Ryzen 7 9800X3D

GPU：Radeon RX 9070 XT

メモリー：32GB

ストレージ：2TB SSD

無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3

電源：750W 80PLUS GOLD

製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/

担当者のコメント：今月もRyzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTの構成が一番の売れ筋となっております。高フレームレートでの快適なゲーミングに加え、配信や動画編集などクリエイティブ用途でも安定した処理性能をご評価頂いております。ゲーム以外の作業も一台でこなしたいお客様に、安心しておすすめできる1台です。

2位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）

価格：15万円前後

CPU：Ryzen 7 5700X

GPU：GeForce RTX 5060 Ti

メモリー：32GB

ストレージ：1TB SSD

無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3

電源：600W 80PLUS BRONZE

製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/

担当者のコメント：第2位はRyzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiのバランス重視モデル。Zen 3の8コア16スレッドで、ゲーム中の配信やブラウジング併用も軽快に動作します。最新タイトルも設定次第で快適にプレイ可能です。価格も手頃で、初めてのゲーミングPCとして安心しておすすめできる構成です。

3位

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）

価格：25万円前後

CPU：Ryzen 7 9700X

GPU：GeForce RTX 5070 Ti

メモリー：32GB

ストレージ：1TB SSD

無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3

電源：750W 80PLUS GOLD

製品URL：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/

担当者のコメント：第3位にはRyzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 Tiの構成がランクイン。WQHD環境での高設定・高フレームレートに加え、配信や動画編集などクリエイティブ用途でも安定した処理性能をご評価いただいております。価格帯としてもバランスの良い選択です。

セールでお得なBTOパソコンを多数用意！

そのほか、FRONTIERでは対象のBTOパソコンがオトクに購入できる「秋得セール」を開催中だ。ランキングと合わせて気になるモデルがあるかもしれないので、ぜひチェックしてみてほしい。