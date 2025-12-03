11月1日～11月30日までの売れ筋ランキング
15万円前後で手に入るRyzen 7 5700X＆Radeon RX 9060XT搭載モデルが人気！ FRONTIERのゲーミングPC11月売上ランキングベスト3
朝晩の冷え込みが強まり、部屋で過ごす時間が少し長くなる12月。寒さが増すぶん、家の環境を整えたくなりますよね。そんな冬の到来にBTO PCを新調してみるのもオススメ。年末・年始に向けて作業を快適にしたい人も、ゲームをじっくり楽しみたい人も、冬の落ち着いた空気は新しい1台を選びやすいタイミングです。
では、現在どんなモデルが人気なのでしょう。ゲーミングPCブランド「FRONTIER」を販売するインバースネットの協力のもと、2025年11月1日～11月30日の期間で売れた製品を紹介します。掲載製品は時期によって完売となっていたり、在庫などの変動により同じパーツ構成を選択できない可能性があることはご了承ください。
1位
シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLB550）
価格：15万円前後
CPU：Ryzen 7 5700X
GPU：Radeon RX 9060 XT
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：ー
電源：600W 80PLUS PLATINUM
製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
担当者のコメント：今月も先月に続き、Ryzen 7 5700X と Radeon RX 9060XT を組み合わせたモデルがトップに輝きました。最新タイトルにも対応できる十分な処理性能を備え、フルHD中心のゲームプレイなら高いフレームレートが期待できます。15万円前後という手頃な価格に加え、省電力で静かに動作する点も魅力。扱いやすさと性能のバランスが良く、初めてゲーミングPCを選ぶ方にも安心しておすすめできる一台です。
2位
シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）
価格：25万円前後
CPU：Ryzen 7 9700X
GPU：GeForce RTX 5070 Ti
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3
電源：750W 80PLUS PLATINUM
製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
担当者のコメント：第2位も先月に続いて、Ryzen 7 9700X と RTX 5070 Ti を搭載したモデルでした。WQHDでのゲームを高い設定のまま快適に遊べる性能に加え、配信や動画編集などのクリエイティブ用途も問題なくこなせます。消費電力や発熱のバランスが良いので静かに使えるのもポイント。ゲームも制作も両方やりたい人に向いた、バランスの取れた人気モデルです。
3位
シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）
価格：30万円前後
CPU：Ryzen 7 9800X3D
GPU：GeForce RTX 5070 Ti
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3
電源：750W 80PLUS PLATINUM
製品URL：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
担当者のコメント：第3位には、Ryzen 7 9800X3D と RTX 5070 Ti を組み合わせた構成がランクイン。
3D V-Cache による優れたキャッシュ性能のおかげで、CPU負荷の高いタイトルでも安定して高フレームレートを維持しやすく、競技系ゲームでも強みを発揮します。さらに、配信や動画編集といったクリエイティブ作業も一台で快適にこなせる万能構成。ゲームも制作も妥協したくない方に、おすすめのモデルです。
セールでお得なBTOパソコンを多数用意！
そのほか、FRONTIERでは対象のBTOパソコンがオトクに購入できる「特選コスパ！クリスマスセール」を開催中です。ランキングと合わせて気になるモデルがあるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください！
