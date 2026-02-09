【失敗しない構成】Ryzen 7 5700X×RX 9060 XTが売れている理由 FRONTIERのゲーミングPC1月売上ランキングベスト3

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ゲーミングPC選びでは、「性能の高さ」も重要ですが、価格面を踏まえた「ちょうどいいバランス」も大切ですよね。インバースネットが販売するゲーミングPCブランド「FRONTIER」でも、コスパを重視したモデルが人気のようです。

　今回はインバースネットの協力のもと、2026年1月1日〜1月31日の期間で売れた製品を紹介します。あなたにぴったりのゲーミングPC選びの参考に、ぜひ、ご活用ください。

　また、FRONTIERでは対象のBTOパソコンがオトクに購入できる「本決算！総力祭」（2月18日15時まで）を開催中です。今回のランキング入りしたモデルを参考にすれば、“失敗しない”ゲーミングPCが手に入りやすくなるでしょう。

　なお、掲載製品は時期によって完売となっていたり、在庫などの変動により同じパーツ構成を選択できない可能性があることはご了承ください。

1位：Ryzen 7 5700XとRX 9060 XTの組み合わせ
バランスのよい1台で多くの人にオススメ

GHLシリーズ（FRGHLB550）

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLB550）
価格：20万円前後
CPU：Ryzen 7 5700X
GPU：Radeon RX 9060 XT
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：-
電源：600W 80PLUS PLATINUM

担当者のコメント：第1位はRyzen 7 5700XとRX 9060 XTを組み合わせたモデルでした。WQHD解像度でも安定したフレームレートを狙える実力があり、最新ゲームを高画質で楽しみたい人にも十分応えてくれます。

　また、ゲーミング用途に限らず、配信や動画編集といった作業もスムーズにこなせるため、性能と実用性の両立を重視するユーザーにとって完成度の高い構成と言えるでしょう。初めてゲーミングPCを選ぶ人でも扱いやすい1台です。

編集部コメント：Ryzen 7 5700XとRX 9060 XTの組み合わせは、現状の“最高性能”ではありませんが、初めてのゲーミングPCとしても、動画編集や配信を視野に入れても困らないスペック。多くの人が購入しているのも納得の、間違いないみ合わせですね。購入で迷ったら参考にしたいモデルです。

 

2位：Ryzen 7 5700XとRTX 5060 Ti搭載で
WQHDゲーミングでも不満なし

GHLシリーズ（FRGHLB550）

シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLB550）
価格：20万円前後
CPU：Ryzen 7 5700X
GPU：GeForce RTX 5060 Ti
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：-
電源：600W 80PLUS PLATINUM

担当者のコメント：第2位は、Ryzen 7 5700XとRTX 5060 Ti搭載でWQHDゲーミングを現実的な設定で楽しめる、バランス重視の構成のモデルです。RTX 5060 Tiは高設定でも安定したパフォーマンスを発揮し、DLSSなどの機能を活用すれば対応タイトルの幅も広がります。

　CPU性能に余裕があるため、配信やマルチタスク用途でも安心感があり、性能と価格のバランスを重視するユーザーに向いたモデルです。

編集部のコメント：こちらは幅広い人気タイトルを快適な画質で楽しめるスペックのモデル。また、RTX 5060 TiはWQHDでの実用性能がしっかり出るGPUなので、「フルHDからアップグレードしたいが、現状で最高の画質がほしいというほどではない」というコスパ重視の人ならチェックしたい構成です。

 

3位：初めてゲーミングPCを選ぶ人にもオススメ
Ryzen 7 5700XとRTX 5060でコスパよくまとまった1台

GAシリーズ（FRGAMB550）

シリーズ名・モデル名：GAシリーズ（FRGAMB550）
価格：20万円前後
CPU：Ryzen 7 5700XとRTX 5060br /> GPU：GeForce RTX 5060
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：-
電源：600W 80PLUS PLATINUM

担当者のコメント：第3位は、Ryzen 7 5700XとRTX 5060を搭載したモデルでした。フルHD〜WQHDを中心に、軽快なゲーミング環境を構築できる構成。設定次第では、多くのゲームをプレイすることも可能です。

　Ryzen 7 5700Xの処理性能により、ゲーム以外の作業もスムーズで、初めてゲーミングPCを選ぶ人やコストを抑えたい人に適した一台と言えるでしょう。

編集部のコメント：こちらは2位のモデルよりも性能がやや抑えられますが、価格とのバランスを含めれば、現実的なゲーミング体験を重視するユーザーにはオススメできる構成です。「最高画質じゃなくても十分、コストを抑えたい」人なら、参考にしたいですね。

 

ランキングモデルを参考に自分だけの1台を選ぼう！

　先月のランキングで1位になったのは、性能と実用性の両立を重視したRyzen 7 5700X×RX 9060 XTを組み合わせたモデルでした。ゲームをするだけでなく、動画編集などでも十分な性能を発揮するため、迷ったら真似したい構成ですね。

　ゲーミングPCを買うときは、自分が遊びたいゲームが快適に動くかどうかはもちろん、価格面も重要なポイントです。今回のランキングを参考に、FRONTIERのゲーミングPCからあなたのお財布事情を反映した「失敗しない構成」を選んでみてください！

　繰り返しますが、FRONTIERでは対象のBTOパソコンがオトクに購入できる「本決算！総力祭」を2月18日15時まで開催中です。

「本決算！総力祭」は2月18日15時まで！

　先月のランキング（人気のパーツ構成）を参考に、予算に応じて、自分なりのBTO PCを組み立てて購入してみませんか？

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月