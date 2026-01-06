世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第11回
下位モデルでは好きな世代のCPUが選択できます
HPが次世代インテル＆AMDのCPUにRTX5090搭載 「HyperX OMEN MAX 16」などのゲーミングノートPCを発表
2026年01月06日 08時00分更新
HPはCES 2026にて、ゲーミングシリーズのHyper-XとOMENの新モデルを発表した。ゲーミングノートやディスプレーは２つのブランドを合体し「HyperX OMEN」という製品名になっている。
次世代インテル＆AMDのCPUに
RTX5090搭載の最上位モデル
「HyperX OMEN MAX 16」
CPUはインテルCore Ultra Series3または、 Ryzen AI 9 HX 475 (60 NPU TOPS) Ryzen AI 7 H 450 (50 NPU TOPS) Ryzen AI 7 450 (50 NPU TOPS) を選択可能で、GPUは GeForce RTX5090 (24 GB GDDR7) GeForce RTX5080 (16 GB GDDR7) GeForce RTX5070 Ti (12 GB GDDR7) が選択可能で、5090はインテルCPU時のみ選べる。
メインメモリーは16/32/64GB、SSDは512GB/1/2TBを選ぶことができる。
ディスプレーは16インチで、2.5K(2560×1600ドット)のOLEDでは240Hz、0.2ms。3.2K(3200×2000ドット)のIPSでは240Hz、3msで、輝度はいずれも500ニトだ。
インターフェースはインテルモデルではThunderbolt4×2、Type-A×2、AMDではType-C×2にType-A×2に加え、HDMI2.1、有線LAN、オーディオコンボジャックとなる。
バッテリーは83Wh搭載でサイズは約357×269×25mm、重量はインテルCPUでは2.98kg、AMDでは2.78kgとなる。
好みの世代のインテル＆AMDを選べる
「HyperX OMEN 15」
「HyperX OMEN 16」
インテルCPUはCore Ultra Series3と2、AMDはRyzen AI 400とRyzen 8000が選べる。
ディスプレーは15.3インチでは３K OLEDと2.5K IPS、2K IPSが選択可能。16インチでは2.5K OLED、2K OLEDとなる。
インターフェースはType-C、Type-A×3にHDMI2.1、有線LAN、オーディオコンボジャックとなる。
ディスプレーは4機種
キーボードにコントローラーも新モデル
ディスプレーも「HyperX OMEN」という名称となり、24G2、OLED 27q/27qs、34が発表された。
「HyperX OMEN 34」は湾曲型の34インチディスプレーで、3440×1440ドットのQD-OLEDで21：9比率、360Hz、0.3ms。
キーボード、コントローラーは「HyperX」の名称で「HyperX Eve 1800」、「HyperX Origins 2シリーズ」、「HyperX Clutch Tachi」などが発表となった。
この連載の記事
-
第12回
PCASUSが「コジマプロダクション」デザインのゲーミングノートPCなど「ROGシリーズ」新製品を8機種発表
-
第10回
PCインテル、AMD、クアルコムの新CPUを同一プラットフォームで選べる=HPが「HP EliteBook X G2シリーズ」を発表
-
第9回
PCDellがインテル新CPU「CoreUltra X9 388H」搭載のフラッグシップノートPC「XPS」復活モデルをCES 2026にて発表
-
第8回
PCHPがインテル、AMD、クアルコムの次世代CPUを搭載した世界最薄ノートPCなど「OmniBook」の全モデルを発表!!
-
第7回
PCインテルが次世代CPU「Core Ultraシリーズ3」14モデルをCES2026で正式発表!!
-
第6回
PCLGが新素材「Aerominum」で世界最軽量を実現したノートPC「LG gram Pro 16/17」をCES 2026で発表
-
第5回
TECHNVIDIA、新型メルセデス・ベンツにAI運転支援システムを提供
-
第4回
トピックス「授乳」をデジタルで可視化。赤ちゃんの“飲み具合”をリアルタイムに把握するデバイス──CES2026
-
第3回
トピックスAIが生活を“大きく変えはじめる”音が聞こえる。世界最大級テックイベント「CES 2026」が米ラスベガスで開幕
-
第2回
PC3分でわかる「Core Ultra 300」こと「Panther Lake」のすべて
- この連載の一覧へ