HPが次世代インテル＆AMDのCPUにRTX5090搭載 「HyperX OMEN MAX 16」などのゲーミングノートPCを発表

下位モデルでは好きな世代のCPUが選択できます





HPはCES 2026にて、ゲーミングシリーズのHyper-XとOMENの新モデルを発表した。ゲーミングノートやディスプレーは２つのブランドを合体し「HyperX OMEN」という製品名になっている。

次世代インテル＆AMDのCPUに

RTX5090搭載の最上位モデル

「HyperX OMEN MAX 16」

CPUはインテルCore Ultra Series3または、 Ryzen AI 9 HX 475 (60 NPU TOPS) Ryzen AI 7 H 450 (50 NPU TOPS) Ryzen AI 7 450 (50 NPU TOPS) を選択可能で、GPUは GeForce RTX5090 (24 GB GDDR7) GeForce RTX5080 (16 GB GDDR7) GeForce RTX5070 Ti (12 GB GDDR7) が選択可能で、5090はインテルCPU時のみ選べる。

メインメモリーは16/32/64GB、SSDは512GB/1/2TBを選ぶことができる。

ディスプレーは16インチで、2.5K(2560×1600ドット)のOLEDでは240Hz、0.2ms。3.2K(3200×2000ドット)のIPSでは240Hz、3msで、輝度はいずれも500ニトだ。

インターフェースはインテルモデルではThunderbolt4×2、Type-A×2、AMDではType-C×2にType-A×2に加え、HDMI2.1、有線LAN、オーディオコンボジャックとなる。

バッテリーは83Wh搭載でサイズは約357×269×25mm、重量はインテルCPUでは2.98kg、AMDでは2.78kgとなる。

好みの世代のインテル＆AMDを選べる

「HyperX OMEN 15」

「HyperX OMEN 16」

インテルCPUはCore Ultra Series3と2、AMDはRyzen AI 400とRyzen 8000が選べる。

ディスプレーは15.3インチでは３K OLEDと2.5K IPS、2K IPSが選択可能。16インチでは2.5K OLED、2K OLEDとなる。

インターフェースはType-C、Type-A×3にHDMI2.1、有線LAN、オーディオコンボジャックとなる。

ディスプレーは4機種

キーボードにコントローラーも新モデル



ディスプレーも「HyperX OMEN」という名称となり、24G2、OLED 27q/27qs、34が発表された。

「HyperX OMEN 34」は湾曲型の34インチディスプレーで、3440×1440ドットのQD-OLEDで21：9比率、360Hz、0.3ms。

キーボード、コントローラーは「HyperX」の名称で「HyperX Eve 1800」、「HyperX Origins 2シリーズ」、「HyperX Clutch Tachi」などが発表となった。