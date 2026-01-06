世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第10回
インテル、AMD、クアルコムの新CPUを同一プラットフォームで選べる=HPが「HP EliteBook X G2シリーズ」を発表
2026年01月06日 08時00分更新
HPはビジネス向けノートPC「HP EliteBook X G2シリーズ」を発表した。
HPは初めて、インテル、AMD、クアルコムのプロセッサを同一プラットフォームで提供する。さらに、グレイシャーシルバー、アトモスフィアブルー、エクリプスグレーのカラーオプションも選ぶことができる。
新世代Core Ultra Series搭載
「HP EliteBook X G2i」
「HP EliteBook X Flip G2i」
次世代のCore Ultra 5/7のｖProとノンｖProプロセッサーを選択できる。メインメモリーは16/24/36/64GB、ストレージは512GB/1/2TBを選択可能。
ディスプレーは14インチのWUXGA（1920×1200ドット）で、タッチ・ノンタッチ、3K（2880×1800ドット）などが選択可能だ。
インターフェースは、右側にUSB Type-C(Power Delivery, DisplayPort2.1)、USB Type-A、セキュリティーロックスロット、ナノSIM。左側にはThunderbolt4×2、HDMI 2.1、オーディオコンボジャックを装備する。
バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量はクラムシェルが312.7 ×217×7.95mmで約1.1kg、Flipが312.7×219.9×9.15 mmで約1.3kg。
新Ryzen AI 400搭載
「HP EliteBook X G2a」
ＣＰＵは新しいＡＭＤのＲｙｚｅｎ ＡＩシリーズで、
Ryzen AI 9 HX PRO 470
(R9 Pro, GPT1, Up to 55TOPS)
Ryzen AI 7 PRO 450
(R7 Pro, GPT2, Up to 50TOPS)
Ryzen AI 5 PRO 440
(R5 Pro, GPT2, Up to 50TOPS)
Ryzen AI 5 435
(R5 non-Pro, GPT3, Up to 50TOPS)
が選択可能。メインメモリー、ストレージ、ディスプレー、インターフェースはG2iとほぼ同じだ。
バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量は312.7 ×217×7.75mmで約1.1kg。
Snapdragon X2搭載
「HP EliteBook X G2q」
クアルコムモデルで、CPUは
Snapdragon X2 Elite
(18-core CPU)
Snapdragon X2 Elite
(12-core CPU)
Snapdragon Plus
(6-core CPU)
から選択可能。メインメモリー、ストレージ、ディスプレー、インターフェースは左側のType-Cが×1となる。
バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量は312.7 ×217×7.75mmで約1.1kg。
