インテル、AMD、クアルコムの新CPUを同一プラットフォームで選べる=HPが「HP EliteBook X G2シリーズ」を発表

ビジネスモデルですが色も選べます





HPはビジネス向けノートPC「HP EliteBook X G2シリーズ」を発表した。

HPは初めて、インテル、AMD、クアルコムのプロセッサを同一プラットフォームで提供する。さらに、グレイシャーシルバー、アトモスフィアブルー、エクリプスグレーのカラーオプションも選ぶことができる。

新世代Core Ultra Series搭載

「HP EliteBook X G2i」

「HP EliteBook X Flip G2i」

次世代のCore Ultra 5/7のｖProとノンｖProプロセッサーを選択できる。メインメモリーは16/24/36/64GB、ストレージは512GB/1/2TBを選択可能。

ディスプレーは14インチのWUXGA（1920×1200ドット）で、タッチ・ノンタッチ、3K（2880×1800ドット）などが選択可能だ。

インターフェースは、右側にUSB Type-C(Power Delivery, DisplayPort2.1)、USB Type-A、セキュリティーロックスロット、ナノSIM。左側にはThunderbolt4×2、HDMI 2.1、オーディオコンボジャックを装備する。

バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量はクラムシェルが312.7 ×217×7.95mmで約1.1kg、Flipが312.7×219.9×9.15 mmで約1.3kg。

新Ryzen AI 400搭載

「HP EliteBook X G2a」



ＣＰＵは新しいＡＭＤのＲｙｚｅｎ ＡＩシリーズで、

Ryzen AI 9 HX PRO 470

(R9 Pro, GPT1, Up to 55TOPS)

Ryzen AI 7 PRO 450

(R7 Pro, GPT2, Up to 50TOPS)

Ryzen AI 5 PRO 440

(R5 Pro, GPT2, Up to 50TOPS)

Ryzen AI 5 435

(R5 non-Pro, GPT3, Up to 50TOPS)

が選択可能。メインメモリー、ストレージ、ディスプレー、インターフェースはG2iとほぼ同じだ。

バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量は312.7 ×217×7.75mmで約1.1kg。

Snapdragon X2搭載

「HP EliteBook X G2q」



クアルコムモデルで、CPUは

Snapdragon X2 Elite

(18-core CPU)

Snapdragon X2 Elite

(12-core CPU)

Snapdragon Plus

(6-core CPU)

から選択可能。メインメモリー、ストレージ、ディスプレー、インターフェースは左側のType-Cが×1となる。

バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量は312.7 ×217×7.75mmで約1.1kg。