このページの本文へ

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第10回

ビジネスモデルですが色も選べます

インテル、AMD、クアルコムの新CPUを同一プラットフォームで選べる=HPが「HP EliteBook X G2シリーズ」を発表

2026年01月06日 08時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　HPはビジネス向けノートPC「HP EliteBook X G2シリーズ」を発表した。

　HPは初めて、インテル、AMD、クアルコムのプロセッサを同一プラットフォームで提供する。さらに、グレイシャーシルバー、アトモスフィアブルー、エクリプスグレーのカラーオプションも選ぶことができる。

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

新世代Core Ultra Series搭載
「HP EliteBook X G2i」
「HP EliteBook X Flip G2i」

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

　次世代のCore Ultra 5/7のｖProとノンｖProプロセッサーを選択できる。メインメモリーは16/24/36/64GB、ストレージは512GB/1/2TBを選択可能。

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

　ディスプレーは14インチのWUXGA（1920×1200ドット）で、タッチ・ノンタッチ、3K（2880×1800ドット）などが選択可能だ。

　インターフェースは、右側にUSB Type-C(Power Delivery, DisplayPort2.1)、USB Type-A、セキュリティーロックスロット、ナノSIM。左側にはThunderbolt4×2、HDMI 2.1、オーディオコンボジャックを装備する。

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

　バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量はクラムシェルが312.7 ×217×7.95mmで約1.1kg、Flipが312.7×219.9×9.15 mmで約1.3kg。

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

新Ryzen AI 400搭載
「HP EliteBook X G2a」
 

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

　ＣＰＵは新しいＡＭＤのＲｙｚｅｎ ＡＩシリーズで、
Ryzen AI 9 HX PRO 470
　(R9 Pro, GPT1, Up to 55TOPS)
Ryzen AI 7 PRO 450
　(R7 Pro, GPT2, Up to 50TOPS)
Ryzen AI 5 PRO 440
　(R5 Pro, GPT2, Up to 50TOPS)
Ryzen AI 5 435
　(R5 non-Pro, GPT3, Up to 50TOPS)
が選択可能。メインメモリー、ストレージ、ディスプレー、インターフェースはG2iとほぼ同じだ。

　バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量は312.7 ×217×7.75mmで約1.1kg。

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

Snapdragon X2搭載
「HP EliteBook X G2q」
 

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

　クアルコムモデルで、CPUは
Snapdragon X2 Elite
　(18-core CPU)
Snapdragon X2 Elite
　(12-core CPU)
Snapdragon Plus
　(6-core CPU)
から選択可能。メインメモリー、ストレージ、ディスプレー、インターフェースは左側のType-Cが×1となる。

HPがインテル、AMD、クアルコムを選べるビジネスノートPC発表

　バッテリーは56Wh内蔵、サイズ・重量は312.7 ×217×7.75mmで約1.1kg。

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート

☆☆☆☆「CES 2026」特集サイトはこちらから☆☆☆☆

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン