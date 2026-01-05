HPがインテル、AMD、クアルコムの次世代CPUを搭載した世界最薄ノートPCなど「OmniBook」の全モデルを発表!!

いろいろなサイズと形態にCPUメーカーも選べるのが特徴です





HPはCES 2026にて、コンシューマー向けノートPC「OmniBook」シリーズの新製品を発表した。

OmniBookシリーズは全モデルが刷新され、インテルの次世代 Core Ultraプロセッサー、AMDの次世代 Ryzen AIプロセッサー、最新のSnapdragon X2 Elite、X2 Plusプロセッサーを搭載し、順次発表となる。

世界最薄ノートPC

「HP OmniBook Ultra 14」



Ultra 14はOmniBookの薄型モバイルノートで、前モデルより5%薄く、52%軽くなっている。CPUはHP独自の85TOPSのNPUを持つ「Snapdragon X2 Eliteバリアント」、またはインテルの次世代Core Ultra Seriesから選択できる。サイズは311×215×7.3～10.7mmで、重さは1275g。

ディスプレーは最高で3K解像度(2880×1800ドットのOLEDを搭載。また、新しい姿勢検出機能により、首が傾いているか、猫背になっているか、または不自然な角度になっているかを検知してくれる。

米国では1月に約1550ドルで発売となる予定だ。

次世代Core Ultra Series搭載の一体型

「HP OmniStudio X 27」



インテルの次世代Core Ultra Seriesに、GeForce RTX5050も搭載できるディスプレー一体型PCで、Neo:LEDディスプレーでより深い黒を再現し、Adobe RGB 100%およびDCI‑P3 100%の色空間をカバーする。

価格は約1500ドルで今週発売予定だ。

OmniBookでは、ほかにも

☆「OmniBook X」シリーズ

14、16、17.3、Flip 14、Flip 16

☆「OmniBook 7」

14、16インチ

☆「OmniBook 5」

14、16、Flip 14で約850ドル～

☆「OmniBook 3」

14、16、17.3インチで約500ドル～

で2月に発売予定だ。

また、ディスプレー一体型のOmniStudioでは

OmniStudio 23.8

OmniStudio 27

が発売となる。

Chromebookでは

Chromebook Plus x360 14

Chromebook Plus 14

Chromebook x360 14

Chromebook 14

が2月に発売となる。