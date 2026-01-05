このページの本文へ

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第8回

いろいろなサイズと形態にCPUメーカーも選べるのが特徴です

HPがインテル、AMD、クアルコムの次世代CPUを搭載した世界最薄ノートPCなど「OmniBook」の全モデルを発表!!

2026年01月06日 02時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　HPはCES 2026にて、コンシューマー向けノートPC「OmniBook」シリーズの新製品を発表した。

　OmniBookシリーズは全モデルが刷新され、インテルの次世代 Core Ultraプロセッサー、AMDの次世代 Ryzen AIプロセッサー、最新のSnapdragon X2 Elite、X2 Plusプロセッサーを搭載し、順次発表となる。

世界最薄ノートPC
「HP OmniBook Ultra 14」
 

　Ultra 14はOmniBookの薄型モバイルノートで、前モデルより5%薄く、52%軽くなっている。CPUはHP独自の85TOPSのNPUを持つ「Snapdragon X2 Eliteバリアント」、またはインテルの次世代Core Ultra Seriesから選択できる。サイズは311×215×7.3～10.7mmで、重さは1275g。

　ディスプレーは最高で3K解像度(2880×1800ドットのOLEDを搭載。また、新しい姿勢検出機能により、首が傾いているか、猫背になっているか、または不自然な角度になっているかを検知してくれる。

　米国では1月に約1550ドルで発売となる予定だ。

次世代Core Ultra Series搭載の一体型
「HP OmniStudio X 27」
 

　インテルの次世代Core Ultra Seriesに、GeForce RTX5050も搭載できるディスプレー一体型PCで、Neo:LEDディスプレーでより深い黒を再現し、Adobe RGB 100%およびDCI‑P3 100%の色空間をカバーする。

　価格は約1500ドルで今週発売予定だ。

　OmniBookでは、ほかにも

☆「OmniBook X」シリーズ
　14、16、17.3、Flip 14、Flip 16

OmniBook X 17シリーズ

☆「OmniBook 7」
　14、16インチ

OmniBook 7 14シリーズ

☆「OmniBook 5」
　14、16、Flip 14で約850ドル～

OmniBook 5 16シリーズ

☆「OmniBook 3」
　14、16、17.3インチで約500ドル～

OmniBook 3 14シリーズ

で2月に発売予定だ。

　また、ディスプレー一体型のOmniStudioでは
OmniStudio 23.8
OmniStudio 27
が発売となる。

　Chromebookでは
Chromebook Plus x360 14
Chromebook Plus 14
Chromebook x360 14
Chromebook 14
が2月に発売となる。

Chromebook Plus x360 14

