世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第8回
いろいろなサイズと形態にCPUメーカーも選べるのが特徴です
HPがインテル、AMD、クアルコムの次世代CPUを搭載した世界最薄ノートPCなど「OmniBook」の全モデルを発表!!
2026年01月06日 02時00分更新
HPはCES 2026にて、コンシューマー向けノートPC「OmniBook」シリーズの新製品を発表した。
OmniBookシリーズは全モデルが刷新され、インテルの次世代 Core Ultraプロセッサー、AMDの次世代 Ryzen AIプロセッサー、最新のSnapdragon X2 Elite、X2 Plusプロセッサーを搭載し、順次発表となる。
世界最薄ノートPC
「HP OmniBook Ultra 14」
Ultra 14はOmniBookの薄型モバイルノートで、前モデルより5%薄く、52%軽くなっている。CPUはHP独自の85TOPSのNPUを持つ「Snapdragon X2 Eliteバリアント」、またはインテルの次世代Core Ultra Seriesから選択できる。サイズは311×215×7.3～10.7mmで、重さは1275g。
ディスプレーは最高で3K解像度(2880×1800ドットのOLEDを搭載。また、新しい姿勢検出機能により、首が傾いているか、猫背になっているか、または不自然な角度になっているかを検知してくれる。
米国では1月に約1550ドルで発売となる予定だ。
次世代Core Ultra Series搭載の一体型
「HP OmniStudio X 27」
インテルの次世代Core Ultra Seriesに、GeForce RTX5050も搭載できるディスプレー一体型PCで、Neo:LEDディスプレーでより深い黒を再現し、Adobe RGB 100%およびDCI‑P3 100%の色空間をカバーする。
価格は約1500ドルで今週発売予定だ。
OmniBookでは、ほかにも
☆「OmniBook X」シリーズ
14、16、17.3、Flip 14、Flip 16
☆「OmniBook 7」
14、16インチ
☆「OmniBook 5」
14、16、Flip 14で約850ドル～
☆「OmniBook 3」
14、16、17.3インチで約500ドル～
で2月に発売予定だ。
また、ディスプレー一体型のOmniStudioでは
OmniStudio 23.8
OmniStudio 27
が発売となる。
Chromebookでは
Chromebook Plus x360 14
Chromebook Plus 14
Chromebook x360 14
Chromebook 14
が2月に発売となる。
