スマホ大好きYouTuber、モバイルドットコムTVのちえほんです！ 今回は、僕が2025年に購入したAndroidスマートフォンの中から特に買って良かった「ベストバイAndroidスマホ」を3機種ご紹介します。ぜひお年玉などで買ってくださいね。

※価格は2025年12月28日時点のものです。変動があることをご了承ください。

最強カメラとハイスペックで使い勝手良し！

シャオミ「Xiaomi 15 Ultra」

1機種目は、圧倒的なカメラ性能を備えたシャオミの「Xiaomi 15 Ultra」。本体価格は、17万9800円～です（Xiaomiオンラインストア価格）。

最大の魅力は、何と言っても国内では最強クラスの「カメラ」です。ライカ共同開発クアッドカメラ（5000万画素 広角、5000万画素 超広角、5000万画素 望遠、2億画素 ペリスコープ望遠）を搭載。広大な風景から手元にある料理・フィギュアの撮影、遠くの建造物にグッと寄ったりと、どんなシーンでも綺麗に撮ることができる万能なカメラです。

特に、2億画素のペリスコープ望遠は素晴らしく、被写体の質感を感じられる、ほかにはない解像感で迫力ある写真が撮れるので、本当に気に入っています。

発表会やイベントなどの取材には必ずこの「Xiaomi 15 Ultra」を持っていき、現場での撮影を支えてくれた機材でもあります。撮影後すぐにSNSへ共有できる機動性の高さも魅力です。先代モデルの弱点だったバッテリー持ちも改善されており、2025年に最も使用した1台になりました。

そのほか、高精細ディスプレー（6.73型）、高性能SoCの「Snapdragon 8 Elite」搭載、IP68の防水防塵に対応しています。一点、「おサイフケータイ（FeliCa）」に非対応なので、そこは注意が必要です。ただ、その弱点が気にならないぐらい、最高のカメラ体験ができることをお伝えします。

薄くて軽い折りたたみスマホの最高峰

サムスン電子「Galaxy Z Fold7」

2機種目は、開けば大画面タブレット、閉じればスマートフォンとして使えるサムスン電子の「Galaxy Z Fold7」。本体価格は、26万5750円～です（Samsungオンラインショップ価格）

今年、最も衝撃を受けた1台は何か？ と聞かれたら、まず間違いなく「Galaxy Z Fold7」を挙げます。Z Foldシリーズ史上、最も薄く最も軽くなっており、国内の折りたたみスマートフォン市場に大きなインパクトを与えました。

折りたたんだ状態で厚さ8.9mm、重さはなんと約215g。実際、初めて手に取ったときの驚き、感動は今でも忘れられません。大きな強みだったSペンを廃止してまで、薄さと軽さに振り切った決断は大いに評価されるべきでしょう。

また、地味にうれしかったのは、アスペクト比の変更です。カバーディスプレイは、21:9の比率になったことで横幅が大きくなり、閉じたまま使うシーンでより快適になっています。薄さ、軽さも相まって、閉じたまま使っても普通の大画面スマホと何ら変わらない使い勝手なのが気に入っています。

このほか、2億画素カメラや高性能SoC「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」を備え、IP48の防水防塵性能、おサイフケータイ（FeliCa）にも対応します。かなり高価なスマホですが、キャリアの2年後返却プランなどと組み合わせれば、だいぶオトクに手に入ります。ぜひ、この感動を味わってください。