次回のスマホ総研定例会は2026年1月19日（月）を予定しております！

1月12日のスマホ総研定例会はお休みとなります。

次回の放送は2026年1月19日の予定です。お楽しみに！

次回1月19日の予定はこちらです！

毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。



あるときは最新端末、あるときは話題のアプリ、あるときはしょーもないエピソードなどを、毎回好き勝手におしゃべりする30分番組です！

▽放送情報

放送日： 2026年1月19日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： スマホ総研定例会366

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）