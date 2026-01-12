このページの本文へ

1月12日（月）のスマホ総研定例会はお休みです！

次回のスマホ総研定例会は2026年1月19日（月）を予定しております！

2026年01月12日 07時00分更新

文● ASCII

1月12日のスマホ総研定例会はお休みとなります。
次回の放送は2026年1月19日の予定です。お楽しみに！

 

　次回1月19日の予定はこちらです！

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　あるときは最新端末、あるときは話題のアプリ、あるときはしょーもないエピソードなどを、毎回好き勝手におしゃべりする30分番組です！

▽放送情報
放送日：　2026年1月19日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　スマホ総研定例会366

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

