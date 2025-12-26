USB4 80Gb/s対応で実測6000MB/s超え、OWCの超高速ポータブルSSDケース

アミュレットは、2026年1月9日よりUSB4 80Gb/s対応のM.2 NVMe SSD用外付けケース「OWC Express 1M2 80G」を発売すると発表した。本製品は、ポータブルで持ち運び可能なストレージケースで、実測値最大6000MB/sを超える高速データ転送を実現する。

この「OWC Express 1M2 80G」は、アルミ製のヒートシンク構造を採用し、放熱性能に優れるため、SSDの発熱による速度低下を抑えることができる。また、本製品はUSBポートからのバスパワーにより動作し、ACアダプターが不要なため、USB4ケーブル1本で容易にパソコンに接続可能だ。

本製品は、M.2 NVMe SSDを装着するだけで、外付けドライブとして利用可能で、幅72mm x 奥行133mm x 高さ24mmのコンパクトサイズと重量約289g（SSD除く）の軽量ボディを持つ。持ち運びが容易になり、外出先でも高速かつ大容量のストレージ環境を提供する。

対応するM.2 NVMe SSDには2つのサイズ（2242/2280）があり、本製品はThunderbolt 5/4/3対応のType-Cポートを搭載したデバイスに対応している。OSの起動ディスクとしても使用可能なため、多様なシステム環境での運用が期待できる。