WQHD 540Hz／HD 720Hz対応、LGの有機ELゲーミングモニター「27GX790B-B」

LGエレクトロニクス・ジャパンは、新たなゲーミングモニター「27GX790B-B」を12月24日から予約販売を開始した。価格はオープン価格で12万円前後とされ、公式のオンラインショップで予約可能だ。また、一般販売は2026年3月12日からスタートする予定となっている。

「27GX790B-B」はLGの第4世代有機ELパネル、プライマリーRGBタンデムテクノロジーを採用し、WQHD（2560×1440）解像度の26.5インチで提供される。これにより、漆黒の黒と精緻な色再現を実現。また、「VESA Dual Mode」により、540HzでのWQHD表示と720HzでのHD表示が可能で、ゲームジャンルに応じた表示モードの選択で最適なプレイ体験を提供する。

高い応答速度0.02ms（GTG）を持つこのモニターは、AMD FreeSync Premium ProやNVIDIA G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSync Displayの認証を取得し、すべてのゲームで滑らかな表示を提供するという。また、低ブルーライト機能の「Live Color Low Blue Light」により、ゲーム中の目の疲れを軽減することができる。

さらなる臨場感を追求するため、DTS Headphone:X対応の4極ヘッドホン端子を備え、臨場感あふれる音響環境を提供する。このような細部にまでこだわった設計で、「27GX790B-B」はゲームや映像制作にも最適な選択肢を提供する製品となっている。