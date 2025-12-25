800W対応の怪物GPU「ROG Matrix GeForce RTX 5090」30周年モデル、ASUSから登場

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドのRepublic of Gamersより、ASUSグラフィックスカード30周年を記念した「ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 - ASUS Graphics Cards 30th Anniversary Edition」を12月25日に発売する。これはASUSの30年間の設計の伝統を受け継ぎつつ、さらなる技術革新をもたらす新しいグラフィックスカードだ。

ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090の最大の特徴は、最大800ワットという電力供給能力を持つことで、驚異的なオーバークロック性能を発揮することにある。12V-2x6ケーブルまたはASUS BTFマザーボードのGC-HPWRスロットを使用し、600Wの電力供給が可能で、両方を同時に使用すると800Wまで拡張可能だ。

カードの設計には、3オンスの銅層を採用したPCBや、“インフィニティミラー”ライティングを含むデザインが施され、視覚的にも機能的にも魅力を持たせている。また、0dBファン技術やメモリデフロスター機能を駆使し、静音性と冷却性能を両立させた。それに加えてクアッドファン構成により、冷却性と静音性のバランスを高次元で実現している。

液体金属サーマルコンパウンドやフル銅製ベイパーチャンバー技術など、最先端の技術も採用されており、GPUの冷却効率をさらに高めている。GPU Tweak IIIソフトウェア対応で、ユーザーはパフォーマンスのモニタリングや設定を容易に行うことが可能だという。