Dellが世界初の52型で6K解像度のディスプレー「UltraSharp 52」など2026年モデルを発表

世界初True Black 500のQD-OLEDも登場です





Dellはディスプレーの2026年モデル2機種を発表した。

「UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor」と「UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor」で、ともに世界初のスペックを持つのが特徴だ。

世界初の52型6Kモニター

「UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor」



51.5インチの6Kモニターで、6144×2560ドットで21:9比率、400ニト、2000:１コントラスト、99%DCI-P3、100%sRGBの色域を持つ。スタンド付きとスタンドなしのモデルがある。

インターフェースはHDMI×2、DisplayPort1.4×2、USB Type-A×5、Type-C×5、Thunderbolt4、有線LANを搭載する。

サイズはスタンドなしで1223.32×529.05×111.94mm、12.95kg。

世界初True Black 500のQD-OLEDディスプレー

「UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor」



32インチの4K-UHDディスプレーで、QD-OLEDでは初のアンチグレア、低反射が特徴である。

コントラスト比150万:1を実現し、120Hz駆動、DisplayHDR True Black 500、99% DCI-P3。

Thunderbolt4接続で、有線LAN、モニター出力4K×2、Type-C、Type-Aポートを搭載する。