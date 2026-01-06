世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第20回
世界初True Black 500のQD-OLEDも登場です
Dellが世界初の52型で6K解像度のディスプレー「UltraSharp 52」など2026年モデルを発表
2026年01月06日 23時00分更新
Dellはディスプレーの2026年モデル2機種を発表した。
「UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor」と「UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor」で、ともに世界初のスペックを持つのが特徴だ。
世界初の52型6Kモニター
「UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor」
51.5インチの6Kモニターで、6144×2560ドットで21:9比率、400ニト、2000:１コントラスト、99%DCI-P3、100%sRGBの色域を持つ。スタンド付きとスタンドなしのモデルがある。
インターフェースはHDMI×2、DisplayPort1.4×2、USB Type-A×5、Type-C×5、Thunderbolt4、有線LANを搭載する。
サイズはスタンドなしで1223.32×529.05×111.94mm、12.95kg。
世界初True Black 500のQD-OLEDディスプレー
「UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor」
32インチの4K-UHDディスプレーで、QD-OLEDでは初のアンチグレア、低反射が特徴である。
コントラスト比150万:1を実現し、120Hz駆動、DisplayHDR True Black 500、99% DCI-P3。
Thunderbolt4接続で、有線LAN、モニター出力4K×2、Type-C、Type-Aポートを搭載する。
