みっくみくにしてあげる♪ 初音ミクすぎるデザインでファン歓喜のPCケースが現れた！：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・南さんのオススメは、ASUSのPCケース「ASUS A23 Hatsune Miku Edition」です。ASUSと初音ミクのコラボレーション製品で12月25日に発売したばかりのPCケースになります。

ASUS A23 Hatsune Miku Editionは初音ミクを象徴するブルーグリーンとピンクを基調としたデザインのコラボレーションPCケースです。初音ミクのシルエットや「39」をモチーフにしたデザインが随所に見られる、独自の雰囲気をまとったPCケースに仕上がっています。

筐体サイズは220（W）×479（D）×450（H）mmで、重さは約7.8kg。サイドパネルには強化ガラスを採用し、PC内部の装飾も楽しめる仕様です。対応フォームファクターはMicro ATXのミニタワー型で、背面端子マザーボード規格のASUS BTFにも対応します。

ビデオカードは長さ380mm、CPUクーラーは高さ165mmまで対応。ストレージ用ベイは3.5／2.5インチ共用×2、2.5インチ×1を備えています。

搭載可能なファン数は、フロントに120mm×3／140mm×2、トップに120mm×3／140mm×2、リアに120mm×1です。ファンは同梱されないため別途用意が必要となります。水冷ラジエーターの対応は、フロントが最大360／280mm、トップが最大360／280mm、リアが最大120mmです。

フロント入出力パネルは天面前方にあり、電源ボタン、USB Type-A（5Gbps）×2、USB Type-C（10Gbps）、マイク、ヘッドホン、リセットボタンが並びます。

南さんによると、ASUS A23 Hatsune Miku Editionは発売前から注目度の高かったPCケースらしいです。初音ミクをイメージしたデザインや、ネクタイをモチーフにしたヘッドセットフックが特徴で、フロントパネルにある音符のマークは好きな位置に装着できます。ちょっとしたカスタマイズが楽しめる点もうれしいですね。

ただし、数量限定生産で数に限りがあるため、購入を検討しているなら早めの行動がよさそうです。ひょっとすると、記事掲載時にはすでに売り切れてしまっている可能性も……。その場合はゴメンナサイ！ 在庫確認は店舗に問い合わせてみてください。

そのほか、ASUSから新たに登場したビデオカード2製品を紹介してもらいました。

ひとつは、ASUSのビデオカード30周年を記念したモデル「ROG Matrix GeForce RTX 5090」です。GeForce RTX 5090を搭載し、クアッドファン構成のGPUクーラーを採用した印象的なデザインのビデオカードとなっています。

BTFマザーボードから電力供給を受ける「GC-HPWRアダプター」を備えており、BTFマザーボードと組み合わせた場合はケーブルレスで組み上げられます。また、12V-2×6ケーブルを併用することで最大800Wの電力供給が可能となり、オーバークロック時には最大10％のパフォーマンスアップが得られます。

もうひとつの新製品が、人気FPSタイトル「Call of Duty: Black Ops 7」とコラボした、Radeon RX 9070 XT搭載の「ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Black Ops 7 Special Edition」。ゲームタイトルとのコラボモデルで、製品自体にここまでしっかりとしたコラボデザインを施したものは、なかなか珍しいようです。

2025年を総括。今年はどんな1年でしたか？

今回は、2025年最後の取材ということもあり、今年1年を振り返るコメントをもらいました。

南さんいわく、2025年の出来事としては、年初にあった超大型人気タイトルのリリースにともなうゲーミング需要の高まりや、GeForce RTX 50シリーズの販売開始が印象に残っていると振り返りました。

ただそれ以上に、この年末にかけてのPCパーツ、とくにメモリーの値上がりは、想像を超えるインパクトだったようです。今後も続くとみられる値上がりに対するお客さんの反応も鋭く、年末にかけての駆け込み需要は相当なものになっているようでsy。

年末の出来事ということもあり、やはり2025年は急激なメモリーの値上がりが大きく印象に残りそうですね。

年末年始の営業とキャンペーン情報

パソコン工房 大阪日本橋店では、年末は12月30日まで通常どおり営業します。12月31日は閉店時間が2時間早まり、11時～18時までの営業。年明けは元日から営業し、当日は10時～19時30分での営業となる予定です。1月2日からは通常営業に戻るとのこと。

パソコン工房ではおなじみとなっている週間ごとのセールも年末は大晦日まで継続します。また、新年のセールやキャンペーンについては、取材時点では情報がありませんでしたが、パソコン工房公式サイトや店舗公式Xアカウントにて情報を更新していくようです。随時チェックしましょう！