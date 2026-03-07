高性能なPCパーツをギュッとする感じがタマラン！3スロット厚の大型ビデオカードも搭載できるMini-ITX対応PCケース「H2 Flow 2026」：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、NZXTのPCケース「H2 Flow 2026」です。

H2 Flow 2026は、スリムな縦型筐体ながら大型のビデオカードを搭載できるMini-ITXフォームファクター対応のPCケースです。電源ユニットは小型のSFXまたはSFX-L規格を使用します。

内部は効率的なデュアルチャンバー風の設計で、ビデオカードはマザーボードの背面にライザーケーブルを介して垂直に配置します。ビデオカードのブラケット面がケース底面に向く独特なレイアウトが特徴です。搭載可能なビデオカードは長さ331mm、厚さ3スロット（65mm）まで。3連ファンを備えた大型モデルもしっかり搭載可能です。

筐体サイズは181（W）×435（H）×263（D）mm、重量は約4.55kg。CPUクーラーは高さ最大75mmまで対応。ストレージ用ベイは2.5インチ×2を備えています。

冷却面では、フロントに120/140mm×2、トップに120mm×2のファンを搭載可能。標準でトップに120mmファン2基を同梱しています。水冷ラジエーターはフロントに最大280mmまで対応。内部スペースの都合上、冷却は水冷CPUクーラーでの運用がメインとなるでしょう。

前面下部の入出力パネルには、USB Type-C（3.2 Gen2x2）、USB Type-A（3.2）×2、ヘッドセットジャックを備え、最新のインターフェースもしっかりカバーしています。

小山さんいわく、H2 Flow 2026の魅力は「省スペースなスリム筐体でありながら、ビデオカードの垂直配置によってハイエンド構成のゲーミングPCが構築できること」だといいます。接続用のライザーケーブルは、最新規格のPCI Express 5.0対応品を標準同梱しているのも嬉しいポイントです。

電源ユニットは小型のSFX/SFX-L電源に対応しますが、最近は1000Wクラスのハイパワーな製品も増えているため、最新の高性能ビデオカードを組み合わせる際もパワー不足の心配はないと話してくれました。

コンパクトな空間に高性能なPCパーツをギュッと凝縮する、自作PCならではの醍醐味を味わいたい人にぴったりのPCケースです！

GIGABYTEマザーボードとCORSAIRメモリーの同時購入キャンペーン実施中！

そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では、対象のGIGABYTE製マザーボード（X870/X870E搭載モデル）とCORSAIR製DDR5メモリーを2点同時に購入すると、8800円が値引きされるキャンペーンを実施中です。

対象製品の詳細については、ぜひ店頭のスタッフに確認してみてください。キャンペーン期間は2月27日から3月18日まで。AMDのAM5プラットフォームで新しくパソコンを組もうと考えている人は、この機会をお見逃しなく！