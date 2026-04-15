PCケースはついにここまで!? 液晶＆スポットライト付きステージを搭載。これで究極のMy推しPCを作ろうぜ！：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、Cooler MasterのPCケース「MASTERFRAME 360 STAGE LCD」です。フロント面にフィギュアなどを飾れるステージを備えたPCケースになります。

ピラーレスPCケースのように、パソコン内部をパノラマ鑑賞できるPCケースが流行ってくると、パソコン内部にフィギュアやプラモデルを飾る文化が発展してきました。その流れで、フィギュアを飾る専用ステージを備え付けてしまおうと考えたのが、このMASTERFRAME 360 STAGE LCDですね。

MASTERFRAME 360 STAGE LCDは、PCケースフロント面をフィギュアを飾るためのステージに仕立て上げたATX対応ミドルタワーPCケース。ステージバックには15.6インチ液晶ディスプレーを配置し、画像や映像などを流してステージを演出します。

液晶ディスプレーは解像度1080×1920ドット（FHD）。内部USBでマザーボードと接続し、USBディスプレーとして通常のWindows表示ができるほか、ディスプレー自体に16GBのストレージを内蔵しており、デジタルフォトフレームのように内部の写真や映像を流し続けることも可能です。

カラーはブラックで、サイズは291（W）×581（D）×549（H）mm（突起部含む）。ビデオカードは最大長430mm、CPUクーラーは高さ最大145mmまで搭載可能。ビデオカードはライザーケーブル接続の垂直設置専用です。ASUS BTFなどの背面端子マザーボードにも対応。内部ストレージベイは2.5インチベイ×2、3.5インチベイを備えます。

ファン数はトップに120mm×6／140mm×2／180mm×2／200mm×2、ボトムに120mm×6／140mm×2／180mm×2／200mm×2が搭載可能。水冷ラジエーターはトップとボトムに最大360mmまで設置できます。

フロント入出力パネルは天板前方にあり、USB Type-C（4 Gen2×2）、USB Type-A（3.2 Gen1）×2、ヘッドセット端子を備えます。

小山さんによると、MASTERFRAME 360 STAGE LCDは、映えを全面に押し出したPCケースで、「まさかスポットライトまで付いているとは思いませんでした」と語りました。見た目重視のPCケースですが、ビデオカード用のライザーケーブルはしっかりPCIe5.0対応であり、性能面のサポートも十分といいます。

CPUクーラー高さが145mmまでの対応となるので、選択肢が狭まる点は注意点としつつも、「PCケースの方向性的に、映え重視で水冷CPUクーラーの使用が前提ですね」と話していました。

お気に入りのフィギュアなどを飾って、究極の推し活PCを組み立てるのにオススメなPCケースです。まずは店頭でその姿を確認してみてください！

パソコン工房 大阪日本橋店は、この4月でオープン23周年を迎えます。これを記念して4月11日〜4月24日の期間中、店舗では「23周年記念セール」を実施しています。

多数のお買い得品が用意されており、詳しくは周年記念セール特設サイトをぜひチェックしてください。店舗公式Xアカウントでも、さまざまなお買い得品を紹介しているので、こちらもチェックを！