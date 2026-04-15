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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第234回

PCケース「MASTERFRAME 360 STAGE LCD」がオススメ!!

PCケースはついにここまで!? 液晶＆スポットライト付きステージを搭載。これで究極のMy推しPCを作ろうぜ！：パソコン工房 大阪日本橋店

2026年04月15日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、Cooler MasterのPCケース「MASTERFRAME 360 STAGE LCD」です。フロント面にフィギュアなどを飾れるステージを備えたPCケースになります。

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店

スタッフの小山翔さん

Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD
Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD

Cooler MasterのPCケース「MASTERFRAME 360 STAGE LCD」がオススメ。フロントの液晶ディスプレーが特徴で、出っ張りにはフィギュアなどを飾れます

　ピラーレスPCケースのように、パソコン内部をパノラマ鑑賞できるPCケースが流行ってくると、パソコン内部にフィギュアやプラモデルを飾る文化が発展してきました。その流れで、フィギュアを飾る専用ステージを備え付けてしまおうと考えたのが、このMASTERFRAME 360 STAGE LCDですね。

Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD

ステージ上部にはLEDスポットライトも完備

　MASTERFRAME 360 STAGE LCDは、PCケースフロント面をフィギュアを飾るためのステージに仕立て上げたATX対応ミドルタワーPCケース。ステージバックには15.6インチ液晶ディスプレーを配置し、画像や映像などを流してステージを演出します。

　液晶ディスプレーは解像度1080×1920ドット（FHD）。内部USBでマザーボードと接続し、USBディスプレーとして通常のWindows表示ができるほか、ディスプレー自体に16GBのストレージを内蔵しており、デジタルフォトフレームのように内部の写真や映像を流し続けることも可能です。

Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD
Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD

エアフローは底面吸気上面排気の煙突タイプ。ボトムとトップにはそれぞれ6基の120mmケースファンを設置できます

　カラーはブラックで、サイズは291（W）×581（D）×549（H）mm（突起部含む）。ビデオカードは最大長430mm、CPUクーラーは高さ最大145mmまで搭載可能。ビデオカードはライザーケーブル接続の垂直設置専用です。ASUS BTFなどの背面端子マザーボードにも対応。内部ストレージベイは2.5インチベイ×2、3.5インチベイを備えます。

Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD

ビデオカードはライザーケーブル接続の垂直設置

　ファン数はトップに120mm×6／140mm×2／180mm×2／200mm×2、ボトムに120mm×6／140mm×2／180mm×2／200mm×2が搭載可能。水冷ラジエーターはトップとボトムに最大360mmまで設置できます。

　フロント入出力パネルは天板前方にあり、USB Type-C（4 Gen2×2）、USB Type-A（3.2 Gen1）×2、ヘッドセット端子を備えます。

Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD

店頭価格は5万4980円

　小山さんによると、MASTERFRAME 360 STAGE LCDは、映えを全面に押し出したPCケースで、「まさかスポットライトまで付いているとは思いませんでした」と語りました。見た目重視のPCケースですが、ビデオカード用のライザーケーブルはしっかりPCIe5.0対応であり、性能面のサポートも十分といいます。

　CPUクーラー高さが145mmまでの対応となるので、選択肢が狭まる点は注意点としつつも、「PCケースの方向性的に、映え重視で水冷CPUクーラーの使用が前提ですね」と話していました。

　お気に入りのフィギュアなどを飾って、究極の推し活PCを組み立てるのにオススメなPCケースです。まずは店頭でその姿を確認してみてください！

Cooler Master MASTERFRAME 360 STAGE LCD

バリエーションモデルとして、LCDの代わりにミラーを設置した「MASTERFRAME 360 STAGE MIRROR」（店頭価格3万9980円）や、ガラスケースタイプの「MASTERFRAME 360 PANORAMA」（店頭価格3万7980円）もラインアップ

　パソコン工房 大阪日本橋店は、この4月でオープン23周年を迎えます。これを記念して4月11日〜4月24日の期間中、店舗では「23周年記念セール」を実施しています。

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店では23周年記念セールを実施中

　多数のお買い得品が用意されており、詳しくは周年記念セール特設サイトをぜひチェックしてください。店舗公式Xアカウントでも、さまざまなお買い得品を紹介しているので、こちらもチェックを！

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【取材協力】

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