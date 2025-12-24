デスクが一気に広くなる！ 後付けキーボードスライダー2、80cm／100cm対応で発売

ビーズが展開する「Bauhutte（バウヒュッテ）」ブランドから、デスクスペースを広げる「後付キーボードスライダー2 BHP-KN80/100」が12月に発売される。価格は「BHP-KN80-BK」が10,800円、「BHP-KN100-BK」が13,800円だ。

ゲーミングやクリエイティブ作業において、デスク上のスペース不足は大きな問題となることが多い。この新製品は、現行のデスクに固定してキーボードやマウスなどをスライドで収納でき、作業領域を拡張することが可能だ。横幅80cmと100cmの2サイズ展開で、横幅100cmまで拡張し、マウス操作エリアも確保する。また、4点固定のデザインにより、操作時の安定性も向上しているという。

高さは3段階での調整が可能で、奥行きも51cmから80cmまでのデスク天板に対応する。これにより、様々なデスクに取り付けが可能で、デスクのレイアウトを大きく変えることなく作業環境をアップグレードできる。このスライダーは、デスクスペースを最大限に活用し、ユーザーが快適に作業に没頭できる環境を提供するとしている。

取り付けも簡単で、後ろ側固定・パイプ同士の接続・前側固定の3ステップで行える。さらに、落下防止バーや補強バーも備えており、デスク上の全体的な利便性や安全性も高めている。頑丈なスチール製クランプを使用し、デスクにネジ穴を空けることなく強固に固定できる点も魅力だ。