KizunaAIコラボのゲーミングキーボードが登場！ Akko製スペシャルエディションが予約開始

ゲーミングキーボードブランド「Akko」とのコラボによる、特別デザインの「Akko FUN60 KizunaAI Special Edition」と「Akko FUN87 KizunaAI Premium Edition」が、キットカットから予約開始となった。価格はそれぞれ9,980円と19,980円だ。

この新しいゲーミングキーボードは、KizunaAIの世界観を取り入れた特別なデザインが特徴だ。「テクノロジー × デジタルカルチャー」をテーマに開発され、アイコンやモチーフがキーキャップの細部に至るまで緻密に表現されている。配色はピンクとホワイトを基調としており、視覚的にも爽やかで前向きなキャラクター性をユーザーのデスクに届ける。

特に注目すべきは、PBT素材を用いた5面昇華印刷による精細なキーキャップデザインだ。この技術により、一つ一つのキーに至るまでKizunaAIのモチーフが美しく再現されている。また、さらにノベルティキーキャップも豊富に用意されており、自分だけの「アイちゃん」デスクを作り上げることが可能となる。

パッケージも特別仕様で、FUN87 KizunaAI Premium EditionではUVコーティングとラミネート加工を施した高級感ある仕上がりとなっている。さらに、FUN87 KizunaAI Premium Editionの購入者には初回限定で、限定キーキャップが付いた「キーホルダー型スイッチテスター」もプレゼントされる予定だ。

購入はkitcut+オンラインストアや、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングを通じて可能で、全国の販売店舗でも取り扱いが予定されているようだ。KizunaAIの世界観を感じられるこの特別なゲーミングキーボードは、2026年3月31日から予約分が販売開始となる。



