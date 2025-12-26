鬼金棒監修「カラシビ味噌らー麺」がかっぱ寿司に！ 1辛～3辛まで選べる

かっぱ寿司は12月25日より、「本格ラーメンシリーズ」第35弾として、東京・神田の人気店「鬼金棒」監修による「カラシビ味噌らー麺」シリーズを、全国のかっぱ寿司で期間限定販売中です。

鬼金棒監修らー麺がかっぱ寿司に登場！

今回登場するのは、唐辛子の辛さと山椒の痺れを組み合わせた「カラシビ」を特徴とする味噌らー麺で、辛さの異なる3種類がラインアップされています。

鬼金棒の代名詞ともいえる濃厚な味噌スープに、かっぱ寿司オリジナルの太麺を合わせ、トッピングには炙ったヤングコーンやチャーシューなどを使用しています。

▲鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺（1辛） 540円

辛さを控えめに設定し、濃厚な味噌スープのコクと、ほのかに感じられるカラシビの風味を味わうメニューです。辛い料理が得意でない人でも、鬼金棒の世界観に触れられるという一杯です。

トッピングはチャーシュー、炙ったヤングコーン、メンマを使用。

▲鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺（2辛） 540円

辛さと痺れをしっかり効かせた味噌スープに、かっぱ寿司オリジナルの太麺が絡む仕様です。ヤングコーンは提供前に炙ることで香ばしさを加え、濃厚な味噌の中に刺激的なアクセントを与えています。

▲鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺（3辛） 540円

1辛と比べて辣油を3倍使用し、さらに七味唐辛子を加えた設定です。

唐辛子の辛さとスパイス由来の痺れが強調され、味噌のコクと突き抜けるようなカラシビの刺激がインパクト抜群という一杯となっています。

▲ヤングコーンおにく飯 230円～

ラーメンと合わせて楽しめるサイドメニューも用意されています。

「ヤングコーンおにく飯」は、チャーシューとヤングコーンをシャリにのせたミニ丼で、ラーメンのスープを加えて雑炊風にする食べ方も提案されています。カラシビ味噌スープを最後まで味わえる組み合わせとしています。

▲追い込みラー油 50円

激辛辣油や七味などを小皿で提供し、ラーメンやおにく飯に加えて好みに合わせた辛さ調整が可能です。

行列店の刺激を回転寿司で！

回転寿司店で、専門店監修の本格的なカラシビ味噌らー麺を食べられるとなると、つい気になってしまいます。辛さを選べるので、軽めにもガッツリにも楽しめそうなのがいいですね。

こちらの提供は2026年3月11日までの予定です。寿司と一緒に、刺激のある一杯を味わってみては？

※価格は税込み表記です。